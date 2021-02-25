За перші в житті перемоги — лижі від олімпійської чемпіонки

Юні біатлоністи-початківці з Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту, які під керівництвом заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Ігоря Починка роблять лишень перші кроки в найпопулярнішому в нашій країні зимовому виді спорту, нещодавно були приємно здивовані. Після завершення чемпіонату області їхній досвідчений наставник і батьки запропонували взяти участь у змаганнях на призи голови місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області, олімпійської чемпіонки Олени Підгрушної.

Нелегкі випробування для найменших, яким ще згідно з регламентом не дозволяється брати участь у стартах зі стрільбою, без сумніву, переконали як найстарших, яким не більше дванадцяти, так і 6-ти чи навіть 5-літніх юних атлетів, що перемоги здобуваються тільки завдяки максимальній самовіддачі. Як це вже скільки років робить їхня уславлена землячка Олена Підгрушна. І дітки вже добре знають, що нещодавно капітан жіночої збірної України домоглася чергового вагомого успіху на міжнародній арені, завоювавши разом із подругами по естафетній команді бронзові медалі чемпіонату світу в словенській Поклюці.

Для початківців, які теж мріють про спортивні вершини, олімпійська чемпіонка підготувала сюрприз. Переможцям змагань юних біатлоністів 2010—2011 років народження, які за віком мають потенційний шанс узяти участь у майбутніх Юнацьких зимових Олімпійських іграх, подарувала по комплекту лиж відомої західної фірми.

Зрештою, не мав би слушності, якби не згадав усіх переможців і призерів змагань наймолодших — Андрія Сидягу й Анастасію Змарко, Андрія Чорного, Михайла Крамаря, Віктора Костя, Олега Сушка, Любомира Чорного, Максима і Дениса Змарків, Тараса Щурка, Віталія Гнатіва, Віталія Процика, Єлизавету Михайлів, Ярину Червінську, Вікторію Хабурську, Маріанну Крамар, Марію Видиш, Анастасію Доценко, Катерину Маценко, Ксенію Щурко, Ангеліну і Соломію Процик.

Окрім головних призів від олімпійської чемпіонки, переможці і призери отримали в нагороду також призи і подарунки від місцевого осередку НОК України в Тернопільській області.

Фото із соціальних мереж