За пів секунди до медалі

Не надто вдало складається для українських біатлоністів зимовий сезон 2020—2021 років. Що там казати, адже за сім етапів Кубка світу вітчизняні стріляючі лижники змогли лише раз піднятися на п’єдестал пошани на останньому з них в італійській Антерсельві, коли друге місце в індивідуальних жіночих перегонах виборола одна з наших олімпійських чемпіонок Юлія Джима.

Утім позавчорашній старт чемпіонату світу в словенській Поклюці відродив надію в серцях уболівальників. Є ще, так би мовити, порох у порохівницях квартету наших ветеранів, які гідно постояли за честь держави під час змішаної естафети. Мова, звісно, про Артема Приму, Дмитра Підручного та олімпійських чемпіонок Юлію Джиму з Оленою Підгрушною. До завершальних метрів дистанції вели боротьбу за один із комплектів нагород, і до бажаної «бронзи» їм не вистачило якихось пів секунди.

Не можна не погодитися з молодшим із наших тернопільських земляків Дмитром Підручним, який після завершення естафети сказав, що кожен із четвірки віддав усі сили боротьбі. Надійно відпрацював на стартовому етапі Артем Прима, якому один запасний патрон на першому вогневому рубежі і невелика затримка на стрільбі стоячи не завадили відправити на дистанцію Дмитра п’ятим з усього лиш 13-секундним відставанням від лідера. Усе через те, що завершальне коло дистанції пробіг із другим часом.

Три використані запасні патрони не стали перешкодою і для Підручного, який напередодні почував себе не надто добре. Принципова суперечка з лідером світового біатлону, норвежцем Йоханнесом Тінгнесом Бьо і французом Кантеном Фійоном-

Майє дозволили тернопільському біатлоністові підняти команду на третє місце. А за ним уже Юлія Джима зробила максимум для того, аби ще більше додати оптимізму вітчизняним прихильникам біатлону. Її швидкий біг і влучна стрільба (один запасний патрон) — й українці вже другі перед завершальним етапом.

Зрештою, бігти «за шампанським», як дехто вже мав намір зробити, ще було, без сумніву, рано. Адже на Олену Підгрушну теж очікувало непросте протистояння з лідерками своїх національних збірних — норвежкою Марте Олсбю Ройселанд, шведкою Ханною Еберг, австрійкою Лізою-Терезою Хаузер, француженкою Жюлією Сімон. Першу половину дистанції Олена провела обачно, зробивши акцент на стрільбі лежачи. Тому й залишитися другою поряд із Хаузер, відчепивши Еберг, яка була змушена скористатися запасним патроном.

Натомість стрільба стоячи Олені не вдалася. Використавши всі три запасні патрони, відпустила в погоню за «сріблом» австрійку. Та ще й шведка, відстрілявшись, наче з кулемета, залишила вогневий рубіж на п’ять секунд швидше за Підгрушну.

Можна було попрощатися з надіями на медаль? Де там! Уславлений завершальний відрізок у виконанні Олени таки додав адреналіну всім співвітчизникам. Її темпу спочатку не витримала француженка, а пізніше і шведка. Шкода лишень, на думку Олени, Ханна Еберг вирішальної миті забула про правила чесної спортивної боротьби. Так і не пропустила українську спортсменку на її вимогу ні на підйомі, ні у фінішному коридорі.

Однак не забувайте, звісно, про емоції. Судді в діях шведки порушень не вгледіли, тож збірна Швеції третя після Норвегії та Австрії, Україна — четверта з відставанням у вже згадані пів секунди. Не біда. Чемпіонат тільки розпочався, і в українських стріляючих лижників ще буде нагода довести всім, що вони добре до нього підготувалися.

Після одноденного відпочинку світова першість сьогодні продовжиться чоловічим спринтом. У складі нашої команди виступлять Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Артем Прима і Богдан Цимбал.

Тим часом учора стало відомо, що Норвегія через складну ситуацію з пандемією другий рік підряд відмовилася прийняти завершальний у цьому сезоні, десятий етап Кубка світу, який мав відбутися в Холменколлені з 18 по 21 березня 2021 року. Втім, Міжнародний союз біатлоністів усе ж планує провести фінальні старти сезону, перенісши змагання в інше місце.

Натомість прояснилася ситуація з проведенням чемпіонату світу з біатлону 2022 року, який планували провести в білоруських Раубичах. Виконавчий комітет міжнародної організації ухвалив рішення надати йому статус відкладеного до остаточного з’ясування політичної ситуації в цій країні. Все має з’ясуватися до вересня 2021 року.

На фото: щасливі чемпіони світу в змішаній естафеті із збірної Норвегії.

Фото із сайту Федерації біатлону України