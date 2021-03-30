Без права на помилку

Однакові за результатом нічиї з рахунком 1:1 на старті відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу 2022 року були діаметрально-протилежно сприйняті вітчизняними прихильниками гри мільйонів. Коли протистояння з чинними чемпіонами світу, французами оцінили без варіантів позитивно, то минулої неділі домашня гра із збірною Фінляндії красномовно нагадала, що в підопічних Андрія Шевченка проблем ще більш ніж достатньо.

А й справді, під час зустрічей із грізними суперниками у власних захисних редутах горезвісний «автобус» ще сяк-так навчилися ставити. Натомість двобій із командою, яка відчутно поступається в рейтингу, сповна оголив як слабкість гравців збірної України у завершенні наступальних дій, так і ненадійність захисних редутів команди. Звідси і вісімдесят хвилин страждань у спробах забити такий необхідний гол (Жуніор Мораес), й «інфарктна» гра на відбій у завершальні десять, коли очевидно, злякалися грізного фінського нападника Теему Пуккі з другого англійського дивізіону.

Згаданий форвард, передусім завдяки футболістам збірної України, свою справу зробив. Так нажахав молодих оборонців Іллю Забарного з Віталієм Миколенком, що перший виклав йому м’яч, наче на тарілочці, а інший не знайшов нічого кращого, як відверто порушити проти нього правила в своєму штрафному майданчику. Не виручив після удару Теему Пуккі з одинадцятиметрової позначки і Георгій Бущан. Голкіпер, до речі, пізніше зізнався, що саме він збив захисника з пантелику своєю підказкою.

Отож, як і після матчу із збірною Франції, висновок можна зробити один. Гра забувається, а результат залишається. У середу, 31 березня, під час другого підряд домашнього поєдинку із збірною Казахстану, українські футболісти не мають права на помилку. Інакше завчасу можна розпрощатися з мріями про фінальний турнір чемпіонату світу. Поки ж наші співвітчизники з двома очками треті, за додатковими показниками поступаючись фінам.

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