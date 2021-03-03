Блискуча перемога над лідером

Ще два виїзні матчі чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд суперліги завершили на свою користь гравці БК «Тернопіль». І хоча в суперники дісталися різні за класом колективи, які розташувалися на діаметрально протилежних полюсах турнірної таблиці, попрацювати з максимальною самовіддачею підопічним Дмитра Забірченка довелося в обох.

Під час протистояння з аутсайдером елітного дивізіону, «Миколаєвом» далася взнаки палка підтримка прихильників господарів. Добре, без сумніву, пам’ятаючи, що під час двох попередніх матчів дебютанти з Тернополя набрали понад сто очок, прагнули не осоромитися перед своїми вболівальниками і постаратися здобути хоча би четверту в сезоні перемогу.

Поставленого завдання досягнули, так би мовити, обоє конкурентів. Господарі, хоча і поступилися, однак аж ніяк не з розгромним рахунком — 73:79. Гравців же БК «Тернопіль» цілком влаштував і виграш на вже згаданому «класі». Визначальною стала перевага гостей у реалізації створених моментів.

Найкращим же в складі наших земляків із 21-м набраним очком став Омар Калхун. Особливо корисним був під завісу зустрічі, коли господарі постаралися врятувати гру.

Натомість минулої неділі підопічні Дмитра Забірченка втретє в чемпіонаті і вп’яте в сезоні, враховуючи два матчі Кубка України, помірялися силами з лідером суперліги — «Київ-Баскетом». Лише однієї перемоги в цих протистояннях амбітним тернопільцям, без сумніву, було замало. Тож і постаралися все зробити для того, аби дещо виправити власну статистику. Навіть попри те, що до великої перерви перевага гравців столичного клубу іноді сягала шістнадцяти пунктів. Утім, ще до завершення другої чверті гості скоротили відставання до семи очок.

А після відпочинку гравцям БК «Тернопіль» виявилося до снаги додати як у захисті, так і в нападі. Тож і цілком очікувана рівна гра, доля якої вирішилася в завершальні три хвилини. І краще цей відрізок провели саме наші земляки, які заслужено здобули першу в чемпіонаті перемогу над лідером із різницею в одне очко — 87:86.

Найкращим у складі БК «Тернопіль» цього разу став Андрій Агафонов, який до двадцяти набраних очок додав сім підбирань, чотири передачі та один блок-шот.

Шістнадцять перемог у 25-ти матчах дозволяють БК «Тернопіль» перебувати на четвертому місці в турнірній таблиці із 64-ма відсотками набраних очок.

У п’ятницю, 5 березня, гравці БК «Тернопіль прийматимуть сусідів по турнірній таблиці із «Запоріжжя», які мають на одну перемогу менше.

На фото: під час гри «Київ-Баскета» і «Тернополя».

Фото із сайту Федерації баскетболу України