Сподобалося вигравати

Із перемінним успіхом виступають у цьому сезоні чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд суперліги гравці БК «Тернопіль». Зайве тому свідчення — статистичні дані.

Із тридцяти проведених поєдинків підопічні Дмитра Забірченка зуміли домогтися успіху в одинадцяти. Тоді як два десятки разів залишали майданчик переможеними. Втім, останнім часом виграшів у наших земляків усе ж таки більше, ніж невдач. Скажімо, в трьох останніх домашніх зустрічах зуміли двічі перемогти, зазнавши лише однієї поразки.

Спочатку під натиском тернопільців не встояли «Харківські соколи», які нині входять до лідируючої п’ятірки — 76:66. І, хоча минулої неділі не вдалося вчинити гідного опору «Дніпру» (63:84), гравці БК «Тернопіль» зуміли реабілітуватися вже позавчора, коли палка підтримка прихильників клубу допомогла переможно завершити матч із «Запоріжжям» — 87:70.

Ще один успіх дозволив команді Дмитра Забірченка піднятися на дев’яту сходинку турнірної таблиці. Згадана кількість перемог і поразок означає, що команда на сьогодні набрала 35,5 відсотка можливих очок.

На фото: під час гри БК «Тернопіль» (у жовтій формі) і БК «Запоріжжя».

Фото із сайту Федерації баскетболу України