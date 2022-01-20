Аби в гостях не гірше

Минулого тижня гравці баскетбольного клубу «Тернопіль» провели дві домашні зустрічі чемпіонату України серед команд суперліги. На радість прихильників команди в обох підопічні Дмитра Забірченка відсвяткували перемоги.

Спочатку довелося помірятися силами з южненським «Хіміком» — цілком боєздатним колективом, який входить до чільної шістки регулярного турніру. Попри те, тернопільська команда з допомогою своїх новачків-легіонерів Туре Мюррі і Лакі Джонса спочатку забезпечила собі доволі відчутну перевагу, а пізніше і довела справу до впевненої перемоги. Наставник нашої команди не приховував задоволення діями своїх підопічних, відзначивши втім, що без помилок не обійшлося. Зрештою, вони не вплинули на результат — 89:73 на користь «Тернополя».

Натомість зіграний минулої суботи поєдинок з «Одесою» виявився куди напруженішим. Хоча в першій чверті господарі майданчика забезпечили собі перевагу у дванадцять балів, у другій гості значно зменшили відставання. А в третій і, взагалі, навіть вийшли вперед. На щастя, команді Дмитра Забірченка вистачило характеру, аби повернути собі перевагу і таки домогтися успіху — 78:73.

Нині наші земляки на дев’ятій позиції, здобувши вісім перемог і зазнавши шістнадцять поразок. Сьогодні, 21 січня, вони в гостях зустрічаються з «Черкаськими мавпами». А в неділю, 23 січня, поміряються силами з «Будівельником», який нині третій у турнірній таблиці.

На фото: під час матчу «Тернопіль» — «Одеса».

Фото із сайту Федерації баскетболу України