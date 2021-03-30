Битва аутсайдерів

У другому після зимової перерви матчі вісімнадцятого туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги гравці тернопільської «Ниви» минулої п’ятниці, 26 березня, мали приймати «Волинь». Однак у рідному місті їх на стадіон не впустили, тож довелося провести домашню гру на… полі суперника.

Не знаю, чи позначилася ця обставина на діях зелено-жовтих, однак уже на десятій хвилині номінальні гості повели в рахунку. Як і в попередній зустрічі з «Альянсом», невдало зіграв один із центральних захисників Семен Вовченко, дозволивши Іванові Цюпі переграти себе на другому поверсі після подачі кутового.

Чимала частка вини оборонців і в другому пропущеному м’ячі, який футболісти «Волині» забили вже в компенсований до першого тайму час. Щонайменше четверо з номінальних господарів без перешкод дозволили Артурові Рябову пробити з лінії штрафного майданчика. Тож цілком закономірна перемога «Волині» з рахунком 2:0.

Інші результати вісімнадцятого туру: «Агробізнес» — «Металіст-1925» — 1:2, «Миколаїв» — «Альянс» — 2:0, «Полісся» — «Кристал» — 1:1, «Кремінь» — «Гірник-Спорт» — 1:1, «Прикарпаття» — «Верес» — 0:1, «Чорноморець» — «Оболонь» — 1:1, «ВПК-Агро» — «Авангард» — 2:1.

Друга підряд невдача ще більше наблизила «Ниву» до зони аутсайдерів — вісімнадцять очок після вісімнадцяти ігор і дванадцята позиція в турнірній таблиці. Менше очок набрали тільки «ВПК-Агро», «Прикарпаття», «Авангард» і «Кристал».

Саме з краматорським «Авангардом» у середу, 31 березня, підопічні Ігоря Білана поміряються силами у виїзному матчі дев’ятнадцятого туру. А на понеділок, 5 квітня, запланована домашня зустріч «Ниви» з «Гірником-Спортом» із Горішніх Плавнів. Цікаво, чи дозволять команді до того часу зіграти на арені імені Романа Шухевича?

На фото: під час домашньої гри «Ниви» в Луцьку з «Волинню».

Фото із сайту ФК «Нива»