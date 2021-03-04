Гірникам і далі не щастить

Учора, 3 березня, відбулися матчі 1/4 фіналу розіграшу Кубка України. Про напругу боротьби свідчить хоча би та обставина, що із чотирьох проведених поєдинків лишень в одному обійшлося без додаткового часу.

У Луцьку, де один із лідерів першої ліги, рівненський «Верес», приймав луганську «Зорю», попри всі старання господарів куди більш досвідчені гості таки домоглися свого — 2:1 на користь «Зорі». Натомість лідер першої ліги, «Агробізнес» із Волочиська Хмельницької області, який випереджає «Верес» на одне очко, став автором гучної сенсації.

Прогулявшись зранку центром Києва, його гравці після обіду не спасували перед самим «Шахтарем». На стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського не тільки не дозволили номінальним гостям забити, а й у додатковий час, на 96-й хвилині, вирвали перемогу над одним із фаворитів вітчизняного футболу з мінімальним рахунком 1:0.

Не може не радувати, що автором переможного м’яча став добре відомий тернопільським прихильникам гри мільйонів нападник Богдан Семенець. Доводиться хіба шкодувати, що ось уже стільки років за команду сусідньої області успішно виступають не тільки вже згаданий Богдан Семенець, а й інші не менш талановиті наші земляки. Мова, звісно, про Ігоря Курила, братів-близнюків Івана і Миколу Когутів.

На відміну від гірників київські динамівці, які на НСК «Олімпійський» приймали ковалівський «Колос», хоч і не без проблем, але таки дісталися півфіналу. Причому суперникам так і не вдалося відзначитися — 0:0. А під час серії одинадцятиметрових героєм зустрічі став досвідчений голкіпер динамівців Денис Бойко. Два сейви у його виконанні допомогли біло-синім перемогти у футбольній лотереї з рахунком 4:3.

Нарешті, без серії одинадцятиметрових не обійшлося і після завершення основного та додаткового часу (1:1) у зустрічі «Дніпра-1» з «Олександрією». Удача усміхнулася гостям, які теж здолали конкурентів із рахунком 4:3.

Доки перед обідньою перервою дописував ці рядки, у вітчизняному Будинку футболу завершилося жеребкування 1/2 фіналу розіграшу Кубка України, яке провели Сергій Нагорняк та Олександра Лобода. Орієнтовно 21 квітня цього року за право зіграти у вирішальному поєдинку в Тернополі 12 травня посперечаються «Агробізнес» — «Динамо», «Олександрія» — «Зоря». Єдиний представник першої ліги, хоч і став господарем першого з цих матчів, змушений буде домовлятися про нейтральний стадіон. Адже арена у Волочиську не атестована для проведення всеукраїнських турнірів.

Номінальним господарем згаданого фінального матчу в Тернополі, до речі, стане переможець зустрічі «Агробізнес» — «Динамо».

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