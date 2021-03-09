І що то за тур без скандалів

І на початку березня в Україні поки не особливо теплішає. І чи не кожен тур в елітному дивізіоні вітчизняного футболу, як і зазвичай, не обходиться без гучних скандалів.

Суперечливі рішення арбітрів як уболівальники, так й експерти зафіксували вже в двох проведених минулої суботи стартових поєдинках сімнадцятого туру. І в обох не обійшлося без дискусій стосовно зарахування служителями футбольної Феміди взяття воріт. Скажімо, гравці полтавської «Ворскли» на рідній арені імені О. Бутовського, номінально приймаючи «Маріуполь» у виїзному матчі, на 35-й хвилині заслужили на виконання одинадцятиметрового штрафного удару.

Та неодмінно постало запитання, чи таким уже об’єктивним було рішення судді Дениса Шурмана з Київщини. Двобій нападника із захисником завершився ефектним падінням форварда «Ворскли» Владислава Кулача, який супроводжувався його гучним криком, і… прямою червоною карткою для оборонця номінальних господарів Олексія Бикова. Хоча багатьом здалося, що була гра одного конкурента з іншим «у корпус», а форвард скористався першою-ліпшою нагодою, аби ввести суддів в оману. Коли, звісно, останні самі на підсвідомому чи ні рівні цього не прагнули.

Як би там не було, але футболісти «Маріуполя» десь, без сумніву, вважають себе скривдженими. Особливо, коли ще згадають інший момент. Колишній їхній одноклубник Сергій Яворський і близько не грав у м’яч, збивши з ніг візаві в своєму штрафному майданчику. Але арбітр навіть не подумав відреагувати на явний фол. Тож усе вирішив єдиний забитий у зустрічі гол, який із мінімальним рахунком 1:0 приніс перемогу «Ворсклі».

Зрештою, то таке, як полюбляє казати Мирон Маркевич, підопічні сина якого, Остапа Маркевича, аж ніяк не видавалися гіршими за полтавців. На розгляд, так би мовити суддів.

А ось коли після подачі кутового господарями, як це сталося двома годинами пізніше під завісу першого тайму матчу «Олімпіка» із «Шахтарем», узяття воріт відміняють, мотивуючи це тим, що хтось із нападників перебував… у положенні «поза грою», обуренню окремих зацікавлених сторін не було меж. Дійшло до того, що президент «олімпійців» Владислав Гельзін, увірвавшись під час післяматчевого флеш-інтерв’ю наставника своєї команди Юрія Калитвинцева до прямого ефіру, не приховуючи емоцій, дозволив собі аж ніяк не літературні висловлювання на адресу суддів. Мовляв, звідки міг бути офсайд у нападників?

Справді, до болю знайома ситуація у вітчизняному футболі, коли нашим служителям футбольної Феміди аж ніяк не байдуже, в яких футболках грає та чи інша команда. Камерунський гравець «Олімпіка» Нкенг разом із партнерами, до речі, не менш емоційно відсвяткували власний успіх. Адже спочатку і натяку не було на те, що господарі порушили правила. І лишень після того сумнозвісний арбітр Сергій Бойко, який був головним на перегляді VAR, узявся щось підказувати своєму колезі в полі Юрієві Іванову…

Тож і зустріч «Олімпіка» із «Шахтарем» завершилася з мінімальним рахунком на користь гостей. Хтозна, чи вичерпається на цьому скандал? Надто вже агресивно був налаштований президент футбольного клубу господарів. А потенційна його дискваліфікація і чимала сума штрафу цілком можуть призвести до нового витка напруги.

Ця напруга, до речі, на забарилася. Власник «Олімпіка», звернувшись до колег, закликав негайно висловити недовіру італійським легіонерам у суддівському корпусі. І вже деякі з його колег це звернення незаперечно підтримал. Тож цілком можлмво, що панові Луччі доведеться розпрощатися зі своєю «теплою» посадою з непомірною, як на вітчизняні реалії, заробітною плати. Та й справді, чи не годі вже з’ясовувати стосунки з геть корумпованими італійськими «фахівцями». Точка кипіння, нарешті, колись має сягнути «апогею».

В інших матчах сімнадцятого туру зафіксовані такі результати: «Динамо» — «Минай» — 3:0, «Зоря» — «Львів» — 4:0, «Інгулець» — «Колос» — 0:0, «Дніпро-1» — «Олександрія» — 0:0, «Рух» — «Десна» — 0:4.

У вісімнадцятому турі, матчі якого заплановані на суботу-неділю, 13—14 березня, підвищений інтерес викликають два поєдинки. Найближчої неділі «Зоря» прийматиме «Динамо», а «Шахтар» — «Десну».

Напередодні ж, у четвер, 11 березня, два вітчизняні фаворити проведуть перші зустрічі 1/8 фіналу Ліги Європи. Біло-сині прийматимуть іспанський «Вільярреал», а гірники в гостях поміряються силами з італійською «Ромою».

На фото: неймовірна перемога динамівців над одним з аутсайдерів чемпіонату, «Минаєм».

Фото із соціальних мереж