Не менш азартні, ніж у дорослих баталії

Із нагоди завершення зимового сезону Тернопільська ОДЮСШ із зимових видів спорту провела відкритий чемпіонат навчального спортивного закладу з лижних перегонів серед наймолодших вихованців відділень біатлону і лижного двоєборства. Майбутні чемпіони з обласного центру і Кременця, які освоюють ази спортивної майстерності під керівництвом заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Ігоря Починка та Ярослава Карпця, визначили найсильніших у трьох вікових групах.

Під час проведених на виїзді з Підгороднього змагань, де завдяки наставникам і батькам юних атлетів удалося підготувати трасу, до них чудової сонячної днини приєдналися і наймолодші початківці 2013-го і 2014 років народження Владислав Була з Максимом Змарком. Треба було бачити, як ті вправно перебирали ніжками без допомоги лижних палиць. Усю дистанцію пробіги один за одним і майже разом перетнули фінішну лінію.

Натомість на їхньому фоні лижники віком до чотирнадцяти років виглядали ледве не професіоналами, які вже встигли добре засвоїти, що під час перегонів долю перемоги іноді можуть вирішити лічені секунди. У баталіях найстарших тріумфаторами стали Костянтин Марценюк та Ольга Процик. Серед молодших за них на рік-два перемогли Андрій Сидяга і Каріна Козлова.

Наставник юних кременецьких спортсменів Ярослав Карпець, до речі, порадів не тільки за останню, а й за інших своїх підопічних, які постаралися скласти гідну конкуренцію господарям траси. Призерами змагань у найстаршій віковій групі також стали Владислав Дворецький та Ілля Чеболда, в середній — Данило Рудак і Сергій Вілівчук, у наймолодшій — Станіслав Євдокимов та Ігор Стрільчук.

Нарешті, перегони наймолодших завершилися звитягами Юрія Цвяха, який поки що займається під керівництвом батька, відомого в минулому біатлоніста, кандидата в майстри спорту Андрія Івановича, і Катерини Маценко. Було би, звісно, неправильно не згадати й інших підопічних Ігоря Починка з відділення біатлону, які стали призерами — Діану Гураль, Ірину Гуцуляк, Анастасію Змарко, Соломію Процик, Анастасію Доценко і Марію Видиш.

Переможці і призери нагороджені медалями, грамотами, солодкими призами і преміями. А наймолодші учасники отримали ще й подарунки від місцевого осередку НОК України в Тернопільській області.

Окрім батьків юних спортсменів, організатори щиро вдячні за дієву допомогу в проведенні стартів президентові Тернопільської обласної федерації лижного спорту Василеві Коженьовському.

Фото з архіву організаторів