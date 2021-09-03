Успіхи під час всеукраїнських стартів

Вихованці Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту взяли участь у Всеукраїнських юнацьких змаганнях із лижних перегонів на лижеролерах. У стартах, які відбулися в Острові Тернопільського району, свою майстерність продемонстрували юнаки і дівчата двох вікових груп — 2004—2005-го та 2006—2008-го років народження.

Першого змагального дня всі подолали однакову дистанцію — пролог на 1,5 кілометра. А наступного під час гонки з масовим стартом вулицями населеного пункту старші виявили найсильніших на дистанції п’ять, молодші — три кілометри.

У пролозі старших насамперед порадував підопічний Тетяни Бурик Олександр Яськів. Другим фінішував Євген Капуш, яким опікується Ілля Камоцький. Йому, до речі, через падіння на розвороті довелося майже половину дистанції бігти з однією лижною палицею. Суперечка ж молодших завершилася перемогою Назарія Тесельського, який займається під керівництвом Іллі Камоцького. А Тетяну Бурик другим місцем порадував Олександр Дацько. Під час баталій дівчат другою стала підопічна Ігоря Починка Ольга Процик.

Не менш цікаво пройшли і гонки з масового старту. Перегони старших завершилися перемогою Євгена Капуша, друге ж місце виборов Олександр Яськів. Натомість серед молодших наставників навчального спортивного закладу порадував чемпіонським титулом Назарій Тесельський. Другим фінішував Костянтин Марценюк (тренер Ігор Починок), третім — Олександр Дацько.

Фото навчального спортивного закладу