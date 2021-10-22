Найкраща підготовка до нового зимового сезону

Чи не останні в цьому році теплі осінні дні дали можливість колективові Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту провести вчора спільно з місцевим осередком Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області відкритий чемпіонат навчального спортивного закладу з лижних перегонів на лижоролерах. Прагнення до зростання спортивної майстерності на об’їзній поблизу Мишковичів Тернопільського району продемонстрували понад вісімдесят юних атлетів чотирьох вікових груп з відділень лижних гонок, біатлону, лижного двоєборства та дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» Великоберезовицької ОТГ — починаючи від шістнадцятилітніх і старших і завершуючи тими, кому одинадцять чи навіть менше.

Для наймолодших, які змагалися на роликових ковзанах, до речі, провели забіг на один кілометр. Старші, звісно ж, долали довші відрізки — від шести з половиною до півтора кілометра.

Чемпіонів і призерів нагородили грамотами, медалями, призами і подарунками від Національного олімпійського комітету України. Залишається сподіватися, що осінні старти допоможуть нашим юним спортсменам якнайкраще підготуватися до нового зимового сезону.

Не можу, без сумніву, не назвати переможців і призерів стартів. На найвищу сходинку п’єдесталу пошани в своїх вікових групах піднялися Олексій Качурай, Іванна Драбик, Назарій Тесельський, Анна Чикірда, Костянтин Марценюк, Аліна Бауер, Олег Сушко, Анастасія Змарко, Матвій Мигаль та Анастасія Доценко.

Лише переможцям поступилися Олександр Яськів, Алла Гаяць, Олександр Дацько, Елеонора Русин, Максим Підручний, Діана Гураль, Андрій Сидяга, Катерина Маценко, Руслан Гладкий і Марія Видиш.

Натомість відзнак за треті місця удостоєні Олександр Гапонюк, Христина Герасимчук, Андрій Сцібайло, Ольга Процик, Арсеній Чорний, Олена Доценко, Юрій Цвях, Вікторія Ониськів, Денис Дівульський і Надія Борис.

Юні тернопільські атлети, яким подобаються згадані зимові види спорту, займаються під керівництвом заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Ігоря Починка, а також Ігоря Сцібайла, Іллі Камоцького, Василя Кирилюка, Тетяни і Назарія Буриків та ще одного новоспеченого заслуженого працівника фізичної культури і спорту України, ветерана тренерського корпусу з Лановеччини Івана Стецюка, Олександра Точинського, Ярослава Карпця, Василя Стрільчука, Віктора Навроцького, Ольги Підручної і Михайла Кручового.

На фото: під час стартів юних спортсменів.

Фото навчального спортивного закладу