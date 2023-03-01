Повний комплект нагород

У розташованому в селі Яворів на Львівщині Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту осіб з інвалідністю нещодавно визначилися лауреати чемпіонату України з лижних перегонів серед спортсменів із порушеннями слуху. За нагороди сперечалися два з половиною десятки атлетів із семи областей нашої держави.

Честь тернопільського регіонального центру «Інваспорт» захищав заслужений майстер спорту Андрій Андріїшин. Виступив підопічний заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака, як і зазвичай, успішно. Досвідчений наш ветеран, якому восьмого березня виповниться 37 років, цього разу збагатив колекцію власних нагород повним комплектом медалей.

«Золота» удостоївся після перегонів класичним стилем із масового старту на дистанції десять кілометрів. Аналогічний відрізок вільним стилем завершив із другим часом. А «бронзу» виборов у спринті вільним стилем на 1,2 кілометра.

На фото: за лічені секунди до старту.

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