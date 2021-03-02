Платити податки стає престижно

Незважаючи на випробування бізнесу на міцність карантином, на Тернопільщині спостерігається позитивна тенденція доброчесної сплати податкових платежів. «Внесок платників податків нашого краю до Зведеного бюджету України у січні-лютому 2021 року склав один мільярд 594,3мільйона гривень», — повідомив начальник головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

За його словами приріст до аналогічного торішнього періоду склав 29,3 відсотка або 361,2 мільйона гривень. Сплата ж перевищила очікувані надходження на 4,1 відсотка чи на 62,8 мільйона гривень.

«До державного бюджету з початку цього року спрямовано 806,6 мільйона гривень податкових платежів, що на 54,8 відсотка більше, ніж торік у січні-лютому та на 4,6 відсотка більше, ніж очікувалося», — деталізував очільник податкової служби Тернопільщини. Відповідно надходження до головної казни країни склали плюс 285,5 мільйона до 2020 року та перевищили очікувані на 35,2 мільйона гривень.

У розрізі основних бюджетоутворюючих платежів суб’єкти господарювання нашого краю сплатили 18,8 мільйона гривень податку на прибуток, 532,6 мільйона податку на додану вартість та 4,4 мільйона акцизного податку.

Доходи місцевих бюджетів за січень-лютий 2021 року склали 787,8мільйона гривень — на 27,6 мільйона більше, ніж очікувалося та на 75,7 відсотка більше, ніж торік.

«Завдяки соціально відповідальній позиції бізнесу, створенню конкурентних умов для його діяльності від податкової служби, зменшенню заходів адміністративного впливу, розвитку сервісної складової маємо позитивну динаміку надходжень до бюджетів усіх рівнів уже з початку цього року. А отже, суб’єкти господарювання усвідомлюють необхідність доброчесної та в повному обсязі сплати податків, які забезпечують фінансову стабільність нашої країни», — підсумував Михайло Яцина.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області