Завдяки платникам податків, які сумлінно виконують свій конституційний обов’язок і вчасно та в повній мірі сплачують усі податки та збори, утримується позитивна динаміка наповнення бюджету. Про це зазначив начальник головного управлінні ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

«Протягом січня-квітня платники Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України три мільярди 123,2 мільйона гривень. Це на 787,3 мільйона або на 33,7 відсотка більше, ніж за аналогічний торішній період. Зокрема, до державного бюджету надійшов один мільярд 510,2 мільйона гривень, а до місцевих бюджетів — один мільярд 613 мільйонів гривень. В обох випадках надходження значно перевищили торішні показники», — деталізував Михайло Яцина.

Серед основних бюджетоутворюючих платежів державного бюджету — податок на прибуток, якого надійшло 156,2 мільйона гривень, податок на додану вартість, надходження якого складають 799,4 мільйона гривень та акцизний податок — 8,2 мільйона гривень.

Трійка лідерів із надходжень до місцевих бюджетів — це:

— податок на доходи фізичних осіб, якого за чотири місяці цього року сплачено один мільярд 89,2 мільйона гривень;

— єдиний податок — надійшло 312,2 мільйона гривень;

— плата за землю — до місцевих скарбниць спрямовано 120,8 мільйона гривень.

За словами очільника податкової області, завдяки відповідальності місцевого бізнесу, створення комфортних умов для нього в регіоні та плідній співпраці між платниками податків та податковою службою навіть за умов пандемії вдалося зберегти позитивну динаміку наповнення бюджетів. А це сприяє розвитку не лише країни в цілому, а й кожної територіальної громади Тернопільщини.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області