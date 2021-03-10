Провели «Спортивну зиму»

Нещодавно традиційні фізкультурно-оздоровчі масові старти «Спортивна зима» завітали і до Скалата. Учасниками змагань у спортивному залі місцевого професійного ліцею стали учні навчального закладу і школярі ЗОШ I—III ступенів.

Юнаки продемонстрували свою майстерність у згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи, дівчата — у дартсі, всі разом — у флорболі, перетягуванні линви, боулінгу, естафеті «Не поспішай, аби встигнути».

Дві години тривали цікаві і різноманітні випробування. Вболівальники азартно підтримували свої улюблені команди, а учасники з усіх сил намагалися продемонструвати волю до перемоги, згуртованість і злагодженість дій.

Після захоплюючих спортивних баталій з’ясувалося, що переможцем стала команда Скалатської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів. Друге місце дісталося третьокурсникам, третє — другокурсникам професійного ліцею.

Переможці і призери нагороджені грамотами, медалями, призами і сувенірами з логотипом обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Провести змагання останньому, до речі, допоміг Скалатський комунальний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за безпосередньої підтримки директора Скалатського професійного ліцею Надії Бабійчук.

Фото з архіву організаторів