Сестра рівняється на брата

На початку березня наша газета вже повідомляла про вагомий успіх вихованця Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності і Хоростківської ДЮСШ імені М. І. Підодвірного Віталія Дадерка. Під час баталій Кубка України з важкої атлетики серед дорослих у Луцьку 15-річний підопічний Ярослава Ваверчака і Вікторії Шайморданової у ваговій категорії до 61 кілограма не тільки виборов друге місце в двоєборстві, а й уперше виконав норматив майстра спорту, зафіксувавши в ривку 109 кілограмів, а в поштовху — 120.

І ось нове, не менш вагоме досягнення атлета. Цього разу в Чернігові на чемпіонаті України серед юніорів віком до двадцяти років, який тільки завтра завершиться суперечкою важковаговиків. Однак перед тим, як розповісти детальніше, не можна не зауважити, що до Чернігова один із наставників Ярослав Ваверчак відправився не тільки з Віталієм, але й із молодшою за нього на два роки сестрою Аліною Дадерко, якою нині в ОШВСМ і Хоростківській ДЮСШ теж опікується згаданий дует наставників.

Тож на початку турніру, коли на поміст вийшли жінки, і пан Ярослав, і новоспечений майстер спорту передусім переживали саме за Аліну. Підказки обох намарно не минули. В найлегшій ваговій категорії до 45 кілограмів 13-літній юнці, без сумніву, ще було зарано на рівних сперечатися зі старшою за себе на шість років майстринею спорту з Луганщини. Однак із цілком реальним для себе завданням Аліна впоралася на відмінно. Зафіксовані в ривку 47 кілограмів і 57 — у поштовху дозволили їй вибороти титул віцечемпіонки турніру юніорок у двоєборстві із загальною сумою в 104 бали. Причому, бронзову призерку випередила відразу на шість кілограмів, що для цієї вагової категорії є суттєвою різницею.

Позавчора ж, на другий день після яскравого дебюту сестри, настала і черга Віталія Дадерка. Аби розповісти про напруженість суперечки в його ваговій категорії, достатньо сказати, що шестеро з п’ятнадцяти учасників, чиї результати зафіксовані в підсумковому протоколі турніру двоєборців, підняли кілограми на рівні майстрівського нормативу. Однак перевершити фаворита з Хоросткова так нікому з них не вдалося. Титул чемпіона України серед юніорів Віталій завоював, зафіксувавши у ривку 102 кілограми, а в поштовху — 124. Найближчий конкурент відстав на два бали.

За підсумками юніорського чемпіонату України Віталій та Аліна Дадерки завоювали право виступити в складі збірної України на цьогорічних чемпіонатах Європи в своїх юнацьких вікових категоріях.

Щирі вітання атлетам та їхнім наставникам. І щасливої дороги нашим важкоатлетам, які тільки нині мають повернутися додому о десятій вечора.

На фото: Ярослав ВАВЕРЧАК та Аліна ДАДЕРКО після церемонії нагородження.

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