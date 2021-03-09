Від поразок теж ніхто не застрахований

Надзвичайно напруженим є чемпіонат України з баскетболу серед чоловічих команд суперліги. Події в регулярному турнірі розвиваються, так би мовити, з калейдоскопічною швидкістю, навіть фаворитам не вдається уникати поразок.

Ось і блискуча нещодавня перемога гравців БК «Тернопіль» над лідером, «Київ-Баскетом», як би не хотілося прихильникам дебютантів елітного дивізіону, без сумніву, не дозволила нікому занадто довго переживати відчуття тріумфу. Адже попереду очікували не менш відповідальні матчі, перед якими теж аж ніяк не можна було дозволити собі хоча би на мить дозволити послаблення.

І два наступні домашні поєдинки, проведені наприкінці минулого тижня, дозволили підопічним Дмитра Забірченка збільшити серію виграшів до трьох зустрічей. За «Миколаєвом» і «Київ-Баскетом» минулої п’ятниці здолали і сусідів по турнірній таблиці із «Запоріжжя» — 86:79.

Уже підсумковий результат протистояння не міг не свідчити про принципову суперечку конкурентів. Із психологічною напругою, як маєте нагоду пересвідчитися, краще впоралися господарі майданчика. Найкращим у їхньому складі цього разу став Едріан Боуі, який записав до свого активу 18 очок, чотири передачі і чотири підбирання. Згадати, звісно, варто і Омара Калхуна. За першу половину гри встиг набрати 17 пунктів.

Натомість недільна зустріч із «Прометеєм» із Кам’янська, якого перед тим наші земляки потіснили з третьої позиції на четверту, зайвий раз довела: у боротьбі за місце в трійці лідерів головні претенденти діятимуть винятково з максимальною самовіддачею. А деяка заспокоєність у дебюті призвела до своєрідного нокауту господарів. Тож довелося Дмитрові Забірченку негайно брати тайм-аут за рахунку 2:12.

Допомогло не особливо, стартову чверть його підопічні програми з різницею в усе ті ж десять балів. Далі ніби вдалося стабілізувати гру, майже відігравши відставання. Та гравцям «Прометея» перед великою перервою знову вдалося повернути собі перевагу в одинадцять очок.

Своєрідні каруселі в діях обох гідних один одного конкурентів не залишали глядачів у спокої до фінального свистка. Завершальну чверть суперники розпочали із шестиочкової переваги гостей. Тернопільці у відповідь майже їх наздогнали, але остаточно взяти гру під свій контроль так і не зуміли. Баскетболісти «Прометея» відбили фінальний натиск господарів, виборовши другу перемогу в трьох особистих зустрічах сезону — 89:83.

Найкращим у складі господарів цього разу став Олександр Кольченко — 23 очки. Баскетболісти «Прометея» повернули собі третю позицію в турнірній таблиці, змусивши БК «Тернопіль» знову опуститися на четверту. В активі наших земляків 17 перемог після 27 проведених зустрічей і 63 відсотки набраних очок.

У четвер, 11 березня, БК «Тернопіль» прийматиме київський «Будівельник». Початок гри — о 18 годині 30 хвилин.

На фото: момент зустрічі «Прометея» і «Тернополя» (у жовтій формі). Фото із сайту Федерації баскетболу України