Закарпатський збір «Ниви»

Три місяці прихильники футболу не бачили в ділі колективів першої ліги. Та сьогодні тривала пауза все ж добігла до завершення, після того, як «Оболонь» і «ВПК-Агро» зіграли перенесений матч п’ятого туру.

У п’ятницю, до речі, а також наступного тижня буде проведено ще чотири перенесені поєдинки. Натомість основний пелетон учасників відновить виступи у чемпіонаті України серед команд першої ліги в п’ятницю, 19 березня. На футболістів тернопільської «Ниви» у сімнадцятому турі очікує виїзна зустріч з «Альянсом» із Липової Долини. Тож час, аби ознайомити наших читачів із календарем ігор весняної частини турніру, самі розумієте, ще є. Сьогодні ж — декілька слів про новини з табору улюбленої команди тернопільців.

Після виходу з відпустки і доволі тривалого перебування в рідному місті нині підопічні Ігоря Білана вже на навчально-тренувальному зборі в Мукачевому. Наші земляки встигли провести один товариський матч. В Ужгороді розійшлися миром із молодіжним складом «Минаю» — 1:1. У складі жовто-зелених відзначився Сергій Кисленко. На суботу, 6 березня, запланований контрольний поєдинок з ФК «Ужгород», який виступає в другій лізі. А ще один спаринг, з місцевою аматорською командою, «Нива» проведе в понеділок, 8 березня. Завершальний же, імовірно, відбудеться у Львові, ім’я потенційного суперника ще не з’ясоване.

А на 12 березня заплановане повернення команди додому, де футболісти і тренери розпочнуть безпосередню підготовку до першого в цьому році офіційного матчу.

Фото із сайту ФК «Нива»