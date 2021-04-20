Багаті бідних не розуміють

Наче грім серед ясного неба на самому початку цього тижня (точніше в ніч із неділі на понеділок) пролунала новина про створення поза егідою УЄФА суперліги Європи. Дванадцять відомих європейських футбольних клубів, її співзасновників, оголосили, що запрошення до участі в турнірі здійснюватиметься незалежно від спортивних принципів, а винятково завдяки «їхньому історичному вкладові в популяризацію футболу».

Розмови про створення суперліги, до речі, велися і раніше. Але одна справа наміри, геть інша — практичне їх втілення в життя. Тому й не дивно, що керівництво УЄФА на чолі з Александером Чеферіном, а також представники англійської Прем’єр-ліги, іспанської Ла-ліги та італійської Серії А в своєму пресрелізі негайно окреслили коло можливих санкцій для засновників, якими зголосилися стати англійські «Арсенал», «Челсі», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Тотенхем», італійські «Мілан», «Інтер», «Ювентус», іспанські «Атлетико», «Барселона» і «Реал». А також іще три ймовірні клуби, які мають до них приєднатися напередодні дебютного розіграшу.

Насамперед, звісно, з уст керівників УЄФА пролунало запевнення в тому, що не допустять проведення цього турніру, доклавши всіх зусиль для зупинки «цинічного проєкту». Підтримали їх і функціонери ФІФА та шість її конфедерацій, заявивши, що всі клуби, які братимуть участь у суперлізі, будуть дискваліфіковані і не зможуть узяти участь у будь-яких інших турнірах на національному, європейському чи світовому рівні. А футболістам може бути заборонено виступати за національні збірні.

Категорично проти створення суперліги Європи виступив і голова комітету збірних команд Української асоціації футболу Мирон Маркевич. Протягом багатьох років, переконаний знаний фахівець, УЄФА вибудовувала та вдосконалювала цілу систему проведення престижних змагань, в основі яких була рівність і враховувалися інтереси всіх. І раптом із десяток функціонерів, ігноруючи думку футбольного співтовариства, ухвалює рішення започаткувати проєкт для надбагатих клубів, який може завдати нищівного удару по розвитку всього світового футболу.

У програші, поза сумнівом, залишаться й українські команди, які завоювали право виступати на міжнародній арені за спортивним принципом, отримувати з цього певні дивіденди, що використовуються для модернізації клубної інфраструктури.

Однак такий розвиток подій, переконаний Мирон Маркевич, влаштовує не всіх. Представники найбагатших клубів не усвідомлюють, що своїм проєктом перекривають навіть те джерело, яким протягом багатьох років користуються, не кажучи вже про команди з непровідних футбольних країн, фінансові тили яких можуть погіршитися. І це відразу позначиться на пошуку і підготовці талановитих гравців. Тому УЄФА зобов’язана, на думку Мирона Маркевича, жорстко відповісти на підступи розкольників.

На фото: президент УЄФА Александер ЧЕФЕРІН.

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