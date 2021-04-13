Нема впевненості? Зате є новий головний тренер

Минулої суботи гравці тернопільської «Ниви» зазнали вже четвертої підряд поразки після відновлення чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Цього разу підопічні на той час ще Ігоря Білана на виїзді поступилися київській «Оболоні» — 1:2.

Хоча після завершення першого тайму ті з прихильників зелено-жовтих, хто стежив за прямою трансляцією поєдинку, мали всі підстави сподіватися, що принаймні перше очко навесні їхнім улюбленцям таки вдасться завоювати. На 24-й хвилині після виконання Ігорем Семениною штрафного метрів із сорока першим до м’яча встиг Сергій Кисленко, який без проблем переграв голкіпера господарів на «другому» поверсі.

Та не з нашим, так би мовити, щастям. Друга половина гри зайвий раз окреслила актуальні на сьогодні проблеми «Ниви» в оборонних редутах. Команда, яка прагне домогтися позитивного результату, не повинна дозволяти суперникам ні безперешкодно виконувати флангові навіси, ні дозволяти їм завершувати комбінацію в себе за спиною. Як це сталося на 68-й хвилині, коли ударом із близької відстані Олексій Майданевич застав зненацька Максима Механіва.

Не зміг голкіпер і капітан «Ниви» допомогти команді і на 74-й хвилині. Як же ж тут допоможеш, якщо партнери дозволили Артурові Мурзі завдати удару з убивчої відстані.

Коментуючи невдачу, вже згаданий Ігор Білан сказав про те, що його підопічні десь утратили впевненість у своїх силах. Очевидно, аби її повернути, керівництво клубу наважилося на кардинальні зміни. Вчора стало відомо, що новим головним тренером «Ниви» призначено колишнього керманича донецького «Олімпіка» Ігоря Климовського. Допоки ж пан Ігор відновлюватиметься після операції на нозі, діями команди керуватиме його асистент Руслан Уманець.

Результати інших матчів 21-го туру: «Авангард» — «Агробізнес» — 1:1, «Верес» — «ВПК-Агро» — 1:0, «Альянс» — «Металіст-1925» — 0:0, «Гірник-Спорт» — «Миколаїв» — 0:3, «Прикарпаття» — «Кремінь» — 1:0, «Волинь» — «Кристал» — 2:0, «Чорноморець» — «Полісся» — 2:1.

Гравці «Ниви» і далі на тринадцятому місці в турнірній таблиці. В їхньому активі вісімнадцять очок після двадцяти зіграних матчів.

На п’ятницю, 16 квітня, запланований домашній матч тернопільської «Ниви» з лідером, рівненським «Вересом». Відбудеться він у Львові на стадіоні СКІФ.

Фото з вільних джерел