Обмеження щодо розрахунків з оплати праці

Відповідно до підпункту 5 пункту 3 розділу І Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року за номером 148, готівкові розрахунки/розрахунки готівкою — платежі готівкою суб’єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 2 пункту 6 розділу ІІ згаданого положення визначено, що суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки з фізичними особами готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в розмірі до 50000 гривень включно.

При цьому, суб’єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів із поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами зобов’язані надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи/юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Разом із тим, обмеження, установлені в пунктах 6 та 7 розділу II положення за номером 148, не стосуються виплат, пов’язаних з оплатою праці (підпункт 4 пункту 8 розділу ІІ положення).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області