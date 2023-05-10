Результати контролю за додержанням законодавства про оплату праці

Із початку цього року працівники ДПС в області на спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників чотирьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. За наслідками проведеної роботи по чотирьох підприємствах ліквідовано заборгованість із заробітної плати в сумі 1 мільйон 50,3 тисячі гривень, із податку на доходи фізичних осіб в сумі 130,9 тисячі гривень, з єдиного соціального внеску в сумі 317,4 тисячі гривень.

Крім того, проведено індивідуальну роз’яснювальну роботу з керівниками 32-х підприємств, за після якої 30 виплатили заборгованість із заробітної плати в сумі 4 мільйони 179,3 тисячі гривень, із податку на доходи фізичних осіб — 1 мільйон 265,9 тисячі гривень, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — 829,1 тисячі гривень.

Податківці області спільно з органами місцевої влади здійснюють контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Упродовж січня-квітня на засіданнях комісій заслухано керівників 35-х підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалася в мінімальному чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 32 підприємства підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджету надійшло 697,3 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 387,5 тисячі гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Крім того, проведено роз’яснювальну роботу з аналогічних питань по 236-ти підприємствах та організаціях області. Після проведеної роботи 211 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Як наслідок, до бюджету надійшло 2 млн 333,2 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 2 млн 556,5 тисячі гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області