Стежать за дотриманням законодавства про оплату праці

Контроль за дотриманням роботодавцями чинного законодавства про оплату праці — під пильним наглядом працівників головного управління ДПС у Тернопільській області. Про це повідомили його фахівці.

Так, у січні цього року з керівниками дев’ятьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, провели роз’яснювальну роботу. Після цього шість боржників виплатили заборговані 120,7 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 57,7 тисячі єдиного внеску.

Оскільки податок на доходи — основний бюджетоформуючий платіж місцевих бюджетів, до контролю за дотриманням законодавства про оплату праці залучаються й органи місцевого самоврядування. Так, у січні ГУ ДПС в області спільно з органами місцевого самоврядування провели роз’яснювальну роботу з керівниками п’ятьох підприємств та організацій, де заробітна плата виплачувалася у мінімальному чи нижче розмірі. Результатом стало підвищення рівня виплати заробітної плати на циих підприємствах. Додаткові надходження до бюджетів склали 21,4 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 26,1 тисячі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Доцільність підвищення оплати праці роз’яснили представникам 84-х підприємств та організацій області. Відтак 75 із них підвищили рівень виплати заробітної плати. Тож бюджети отримали 400,1 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 474 тисячі єдиного внеску.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області