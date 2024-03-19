Контролюють додержання законодавства про оплату праці

Інформація головного управління ДПС в області. На спільних з органами місцевої влади засіданнях комісій працівники територіальних органів ДПС у Тернопільській області заслухали керівників п’ятьох підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

Після проведеної роботи на трьох підприємствах ліквідували заборгованість із заробітної плати на суму 977,5 тисячі гривень, з податку на доходи фізичних осіб — на суму 120,4 тисячі гривень.

Окрім цього, проведена індивідуальна роз’яснювальна робота з керівниками сімнадцяти 17 підприємств, за наслідками якої 15 з із них погасили заборгованість із заробітної плати на суму 155 тисяч гривень, з податку на доходи фізичних осіб — 171,2 тисячі гривень, з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — 191,1 тисячі гривень.

Також проводиться контроль за додержанням платниками податків чинного законодавства про оплату праці. Так, у січні-лютому на засіданнях комісій заслухано керівників 63-х підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. За наслідками проведеної роботи 55 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Завдяки цьому до бюджету надійшло 76,9 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 87,7 тисячі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Проведена роз’яснювальна робота з аналогічних питань і на 222-х підприємствах та організаціях області. За результатами проведеної роботи 192 підприємства підвищили рівень виплати заробітної плати. До бюджету надійшло 1 мільйон 747,4 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 1 мільйон 949 тисяч гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи щодо необхідності оформлення трудових відносин із найманими працівниками у лютому прийнято 4144 працівники.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області