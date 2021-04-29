Перемог забагато не буває

До вирішальної стадії наближається чемпіонат України з баскетболу серед чоловічих команд суперліги. Дебютантам елітного дивізіону з баскетбольного клубу «Тернопіль», які вже забезпечили собі місце в раунді плей-оф, у регулярному турнірі залишилося провести ще два виїзні поєдинки.

Уже післязавтра, першого травня, підопічні Дмитра Забірченка поміряються силами із сусідами по турнірній таблиці із «Запоріжжя», які мають на одну перемогу менше і посідають п’яту позицію. А наступного четверга, шостого травня, завітають у гості до «Прометея» з Кам’янська, який, своєю чергою, поки що витіснив БК «Тернопіль» із чільної трійки.

Останні ж квітневі поєдинки наші земляки провели, так би мовити, з перемінним успіхом. Їх, скажімо, не можна не похвалити за першу в сезоні виїзну перемогу над чинними чемпіонами України з «Дніпра» — 87:79. Чи за очікувану домашню звитягу над «Черкаськими мавпами» — 88:79. Натомість наприкінці минулого тижня у невластивій для себе манері поступилися в Южному на Одещині місцевому «Хіміку» — 83:97.

Тож за два тури до завершення — четверте місце — 24 перемоги і 14 поразок із 63,2-ма відсотками набраних очок. Перемоги в двох завершальних матчах регулярного турніру, чесно кажучи, були би не зайвими. Адже від них залежатиме, який суперник дістанеться підопічним Дмитра Забірченка в стартовому поєдинку стадії плей-оф.

На фото: під час програного матчу южненському «Хіміку» наші земляки — в зеленій формі.

Фото із сайту Федерації баскетболу України