Ростислав ОЛЕКСЮК: «Маєте право оскаржити рішення податкового органу»

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Начальник управління супроводження судових спорів Ростислав Олексюк поспілкувався з усіма охочими на тему оскарження рішень податкового органу.

— Скільки справ у судах за позовами платників податків до головного управління ДПС у Тернопільській області?

— З урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, у судах різних інстанцій перебувало 568 справ різних категорій на загальну суму 909,6 мільйона гривень. Хочу зазначити, що з розглянутих судами 68-ми справ на загальну суму 95,34 мільйона гривень, підтверджено правову позицію ДПС по 34-х справах на загальну суму 50,15 мільйона гривень.

— Як часто платники податків оскаржують до суду винесені органами ДПС податкові повідомлення-рішення?

— Протягом першого кварталу 2021 року судом порушено провадження по 89-ти справах за адміністративними позовами платників податків до ДПС у Тернопільській області, в тому числі 23 — про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень.

— Які найпоширеніші причини позовних заяв платників податків?

— Найбільшу кількість справ за позовами платників податків до ГУ ДПС в області становлять справи про визнання протиправними рішення комісії про відмову в реєстрації податкових накладних (174 або 30,6 відсотка), про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень про визначення грошових зобов’язань із ПДВ (90 або 15,8 відсотка) та вимог про сплату боргу з єдиного внеску (83 або 14,6 відсотка).

–Якщо прийнято рішення про відмову в реєстрації податкової накладної, при зверненні до суду з позовом про визнання протиправним рішення податкового органу, хто є належним відповідачем по справі: ДПС України чи ГУ ДПС в області?

-Наказом Міністерства фінансів України від 12 грудня 2019 року за номером 520 затверджено Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відповідно до пунктів 2—11 згаданого порядку прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в реєстрі, реєстрацію яких зупинено, здійснюють комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в реєстрі головних управлінь Державної податкової служби України в областях, місті Києві та Офісу великих платників податків ДПС.

Комісія регіонального рівня протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, поданих відповідно до пункту 4 порядку, приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в реєстрі та надсилає його платнику податку в порядку, встановленому статтею 42 Податкового кодексу України.

Тобто, рішення щодо реєстрації/відмови у реєстрації податкових накладних приймається комісією ГУ ДПС у Тернопільській області, тому відповідачами у справах про оскарження протиправної відмови у реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних є головне управління ДПС у Тернопільській області.

— Чи можна оскаржити в одній скарзі декілька рішень контрольного органу?

— Так, платник податків може оскаржити в одній скарзі всі рішення контрольного органу, оскільки чинним законодавством не встановлено обмежень щодо кількості оскаржуваних рішень.

— Чи зупинить скарга виконання грошових зобов’язань, що вказані в податковому повідомленні-рішенні, та на який строк?

— Скарга, подана з дотриманням строків, визначених першим абзацом пункту 56.3 статті 56 Податкового кодексу України, тобто, протягом десяти робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контрольного органу, що оскаржується, зупиняє виконання платником податків грошових зобов’язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні, на строк від дня подання такої скарги до контрольного органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження.

Протягом зазначеного строку податкові вимоги з податку, що оскаржується, не надсилаються, а сума грошового зобов’язання, що оскаржується, вважається неузгодженою.

— Є необхідність повідомляти податковий орган про оскарження податкового повідомлення-рішення в суді?

— Платник податків має право оскаржити податкове повідомлення-рішення або інше рішення контрольного органу в суді незалежно від того, чи проводиться процедура адміністративного оскарження такого податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контрольного органу.

Водночас платник податків не повинен повідомляти контрольний орган про надання позовної заяви до суду, суд самостійно направляє до контрольного органу інформацію про відкриття провадження у справі.

— Чи змінено строки розгляду скарг платника?

— Контрольний орган, який розглядає скаргу платника податків, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом двадцяти календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

Проте, керівник чи його заступник або уповноважена особа контрольного органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк, але не більше шістдесяти календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення 20-денного строку.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків із дня, наступного за останнім днем зазначених строків.

Варто зазначити, що відповідно до пункту 52 прим.8 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідних положень» Податкового кодексу України тимчасово, на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), зупиняється перебіг строків, встановлених, зокрема, статтею 56 ПКУ в частині процедури адміністративного оскарження щодо скарг платників податків (окрім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області