У двох матчах — хокейні рахунки

Проведений наприкінці минулого тижня двадцятий тур чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги розпочався надзвичайно результативним поєдинком у Дніпрі. Місцевий «Дніпро-1», який у весняній частині регулярного турніру значно покращив свої справи, так би мовити, нокаутував конкурентів зі «Львова» — 5:1.

Ще більше голів побачили ті з глядачів, які стежили за наступною телетрансляцією із Харкова, де «Маріуполь» приймав «Інгулець» — 4:3 на користь номінальних господарів. Цікаво, що перший, коли не помиляюся, у чемпіонаті хет-трик записав на свій рахунок орендований у «Шахтаря» 20-літній Артем Бондаренко. Щоправда, два з трьох влучних ударів атакувальний півзахисник завдав з одинадцятиметрової позначки. Втім ця обставина, звісно ж, не применшує заслуг героя матчу, для якого подібне досягнення стало першим у професійній кар’єрі.

Що ж до самого «Шахтаря», то після фіаско в попередній грі з тим же «Львовом», гірники порадували власних прихильників виїзною перемогою над «Ворсклою» — 2:0. Дублем у цьому поєдинку відзначився Жуніор Мораес. Як не парадоксально, але не надто вдалі ігри за збірну України на старті відбіркового турніру до чемпіонату світу 2022 року, очевидно, допомогли бразильцеві знову повернути впевненість у своїх силах.

Запам’ятається гра в Полтаві і двома травмами футболістів господарів. Нашому землякові Ігореві Пердуті зламали ребро, а люксембуржець Олів’є Тілль дістав струс мозку в невдалому зіткненні з партнером по команді Сергієм Яворським. Обоє, щонайменше, до квітня своїй команді не допоможуть.

Тим часом виграш «Шахтаря» не допоміг підопічним Луїша Каштру скоротити семиочкове відставання від київських динамівців. Непоступлива «Олександрія» була близькою до позитивного результату на власній арені. Але майстерний удар на 90-й хвилині ще одного люксембуржця Жерсона Родрігеса допоміг біло-синім вирвати таку бажану перемогу — 2:1 на користь «Динамо». Рахунок у зустрічі, до речі, відкрив нападник господарів Артем Сітало, а на 35-й ударом з одинадцятиметрового відзначився Микола Шапаренко.

Інші результати двадцятого туру: «Рух» — «Зоря» — 0:2, «Десна» — «Олімпік» — 2:0, «Минай» — «Колос» — 0:0.

Поєдинки 21-го туру заплановані на наступні суботу-неділю, 10—11 квітня. «Динамо» прийматиме «Дніпро-1», а «Шахтар» на виїзді поміряється силами з «Маріуполем».

На фото: влучний удар з одинадцятиметрового у виконанні Миколи ШАПАРЕНКА.

Фото з вільних джерел