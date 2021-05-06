Іноземці у відрядженні є платниками туристичного збору

Згідно з підпунктом 268.2.1 пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України (ПКУ) платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 ПКУ справляння туристичного збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

Підпунктом 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 ПКУ визначено, що платниками збору не можуть бути, зокрема, особи визначені підпунктом «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 ПКУ, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

При цьому підпунктом «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що фізична особа — резидент це — фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні. У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від’їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.

Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення підпункту «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

Якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не поширюються положення першого-четвертого абзаців підпункту «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права.

Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому ПКУ, або її реєстрація як самозайнятої особи.

Відповідно до статті 29 Цивільного кодексу України місцем проживання фізичної особи є житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово.

Разом із тим, постійне місце проживання може бути підтверджене паспортом громадянина України або паспортним документом, виданим уповноваженими державними органами України чи іншої держави або статутними організаціями ООН документом, що підтверджує громадянство, посвідчує особу пред’явника, дає право на в’їзд або виїзд з держави і визнаний Україною (стаття 1 розділу І Закону України від 16 квітня 1991 року за номером 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність» із змінами та доповненнями, стаття 3 Закону України від 11 грудня 2003 року за номером 1382-IV «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», пункт 16 частини першої статті 1 Закону України від 22 вересня 2011 року за номером 3773-VI «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).

Враховуючи сказане, фізичні особи — іноземці, які прибули у відрядження та не мають статусу резидента, є платниками туристичного збору.

Водночас не можуть бути платниками туристичного збору фізичні особи — іноземці, які мають статус резидента у визначенні підпункту «в» підпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14 ПКУ, та прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом «б» підпункту 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 ПКУ, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області