На кому зупинить свій вибір Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко визначився з розширеним списком гравців, які готуватимуться до фінального турніру чемпіонату Європи 2020 року. До нього увійшли 35 футболістів.

Уперше до головної команди країни викликали півзахисників Богдана Лєднєва з київського «Динамо», Георгія Судакова з донецького «Шахтаря» та Артема Бондаренка з «Маріуполя».

Також до нього потрапив півзахисник «Динамо» Віталій Буяльський, якого не викликали до збірної на стартові матчі відбору чемпіонату світу 2022 року.

Загалом же поїхати на фінал Євро-2020 мають шанси:

воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обоє — «Шахтар»), Андрій Лунін («Реал», Іспанія);

захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі — «Динамо»), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі — «Шахтар»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгія);

півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі — «Шахтар»), Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі — «Динамо»), Артем Бондаренко («Маріуполь»), Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Руслан Малиновський, Віктор Коваленко (обоє — «Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія);

нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Артем Довбик («Дніпро-1»), Артем Бєсєдін («Динамо»).

На завершення ж варто також нагадати, що УЄФА пішла назустріч збірним, які виступлять у фінальному турнірі чемпіонату Європи, дозволивши включити до списків своїх команд по 26 футболістів.

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