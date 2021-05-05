Не лінуйся! До нового відеоконкурсу готуйся

Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» оголосив про проведення під час карантину нового відкритого обласного відеоконкурсу «Не лінуйся! Рухайся!» Розпочався він минулої суботи, першого травня, і триватиме до кінця цього місяця.

До участі у відеоконкурсі запрошуються всі охочі. Надіслані відеоролики мають бути авторськими і відображати активний спосіб життя на свіжому повітрі. Причому участь у творчому змаганні зможе взяти лише одна робота одного автора.

Організатори також обумовили за собою без обмеження терміну використання збереження права на репродукцію надісланих на відоеконкурс роликів. Усі вони, до речі, повинні бути представлені у цифровому форматі та відповідати таким вимогам:

файл у форматі МР4 тривалістю 61—120 секунд;

— комп’ютерна графіка не допускається, за винятком необхідної корекції кольору та контрасту;

— назва відеороботи повинна містити ім’я, прізвище автора, його домашню адресу (вулиця, населений пункт, територіальна громада), контактну інформацію повнолітнього представника (мобільний телефон, прізвище, ім’я).

Відеоролики надсилати на електронну адресу: [email protected] або через месенджер на «Фейсбук»-сторінку обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» https://www.facebook.com/tr.sport.for.all/.

Відеороботи авторів будуть опубліковані у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Підсумки відеоконкурсу організатори розмістять другого червня 2021 року в соціальній мережі «Фейсбук».

Переможець і призери відеоконкурсу «Не лінуйся! Рухайся!» будуть відзначені медалями, відзнаками та сувенірною атрибутикою з логотипом центру. Автори та учасники першої двадцятки найпопулярніших відео також будуть нагороджені відзнаками та сувенірною атрибутикою з логотипом обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву організаторів