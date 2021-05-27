Старти юних

Із нагоди прийдешнього Міжнародного дня захисту дітей вчора в Байковецькій об’єднаній територіальній громаді відбулися дитячі фізкультурно-оздоровчі старти «Спорт для всіх у парках і скверах». Участь у них узяли сім збірних юних фізкультурників із навколишніх сіл.

Учні шостих-дев’ятих класів помірялися силами в змаганнях із дворового футболу на майданчику ЮКА, боулінгу та в командній естафеті. А дівчатка ще й визначили найсильніших у дартсі.

Більш ніж три години за чудової сонячної погоди тривали захоплюючі баталії, після яких з’ясувалося, що переможцями стали учні з Ангелівської загальноосвітньої школи, другими фінішували їхні друзі-суперники з Лозової, а третіми — господарі.

Переможці і призери нагороджені медалями і призами обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Пам’ятних подарунків із логотипом «Спорт для всіх» удостоїлися і всі учасники стартів, а збірні юних фізкультурників ще й призів від Байковецької ОТГ.

Фото з архіву організаторів