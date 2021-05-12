Ставки туристичного збору в новоствореній ОТГ

Відповідно до підпункту 10.2.2 пункту 10.2 статті 10 та пункту 268.1 статті 268 Податкового кодексу України (ПКУ) туристичний збір належить до місцевих зборів, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 12.3 статті 12 ПКУ встановлено, що сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, у межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів, та про внесення змін до таких рішень.

Ради надсилають у десятиденний строк із дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів, до контрольного органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів.

Якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

Якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів, рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами ПКУ, такі податки та/або збори справляються виходячи з норм ПКУ із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області