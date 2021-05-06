Завершальні акорди

Після зіграних учора чотирьох матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги достроково стали відомі імена лауреатів. Услід за київськими динамівцями, для яких цей сезон став тріумфальним, і донецьким «Шахтарем» щонайменше бронзові медалі забезпечили собі гравці луганської «Зорі».

У виїзному матчі з «Дніпром-1» підопічним Віктора Скрипника вдалося домогтися бажаного на 79-й хвилині, коли Владлен Юрченко реалізував одинадцятиметровий — 1:0 на користь «Зорі». Шкода, що автор гола, як і ще один із лідерів колективу Дмитро Іванісеня, не прагнуть продовжувати співпрацю із «Зорею», оголосивши, що мають пропозиції з іноземних клубів.

Луганська «Зоря», до речі, до вчорашнього вечора ще зберігала теоретичні шанси і на «срібло». Однак навіть найбільш оптимістичні прихильники команди про це вголос не згадували. Хто ж повірить у те, що «Шахтар» зазнає невдач у двох завершальних зустрічах із «Минаєм» та «Інгульцем».

Натомість єдина команда, яка залишить елітний дивізіон, цілком імовірно, може визначитися сьогодні. Це може статися в тому випадку, коли «Минай» поступиться на своєму полі «Шахтарю», а «Олімпік» набере хоча би очко у виїзній зустрічі з «Рухом». Зрештою, результати сьогоднішніх матчів ви, на відміну від автора цих рядків, будете знати швидше.

На фото: після завершення гри у гравців «Зорі» був чудовий настрій.

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