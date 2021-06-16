Майстер-клас зі спортивного довголіття

Позавчора з Рибаківки Миколаївської області повернулися тернопільські атлети, які брали участь у дев’ятих літніх Всеукраїнських іграх ветеранів пам’яті М. М. Баки з греко-римської і вільної боротьби. У дивовижному місці на березі Чорного моря, де розташована база відпочинку «Південна», свою майстерність продемонстрували понад півтори сотні спортсменів із шістнадцяти областей нашої держави, сповнені бажання завоювати путівку на запланований на кінець жовтня ветеранський чемпіонат світу в грецькому місті Лутраки.

Уперше Тернопільщина була представлена в обох стилях боротьби, тим самим давши початок ветеранському руху в нашому краї. В її складі виступили майстри спорту з вільної боротьби Іван Лозинський, Назар Осадца, Дмитро Патиковський і Віктор Шандригось.

Баталії наймолодших і найлегших (до 62-х кілограмів) завершилися фінальними протистояннями саме перших двох. У греко-римській боротьбі чемпіоном став тренер Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Іван Лозинський, друге місце виборов Назар Осадца. А у вільній — навпаки. Найсильнішим став Назар, а «срібло» завоював Іван, власним, так би мовити, досвідом заохотивши підопічних із навчального спортивного закладу до занять улюбленими видами.

Не відстав від колег і Дмитро Патиковський. У ваговій категорії до 88-ми кілограмів виборов «срібло» в змаганнях «греко-римлян» і став чемпіоном з вільної боротьби. В останньому виді, до речі, саме Дмитра визнали найкращим борцем турніру.

Нарешті, у ваговій категорії до 100 кілограмів серед майстрів віком до 45-ти років чемпіоном з греко-римської боротьби став доцент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, автор цих рядків Віктор Шандригось. А в змаганнях з вільної посів друге місце.

Лауреатів нагородили медалями профільного міністерства і дипломами Асоціації ветеранів спорту України. Дебютувавши неповним складом збірна Тернопільщини завоювала другі місця з обох видів боротьби серед команд третьої територіальної групи і потрапила до п’ятірки найкращих серед усіх шістнадцяти областей. Головний же підсумок змагань, без сумніву, справжній майстер-клас зі спортивного довголіття, високого рівня технічної і фізичної підготовленості, поваги до суперників та організаторів.

В. ШАНДРИГОСЬ.

Фото з архіву автора