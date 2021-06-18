Петро ЯКИМЧУК: «Нарахування та сплата майнових податків для громадян»

Кому і за яких умов нараховують майнові податки, кого звільнять від сплати, як не проґавити платіжки на сплату та не допустити податкового боргу? Про це та інше йшлося на традиційній гарячій лінії головного управління ДПС у Тернопільській області, яку провів заступник начальника Петро ЯКИМЧУК.

Перед початком спілкування з усіма охочими пан Петро нагадав, що податок на майно складається з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю. І нині податківці Тернопільщини активно формують податкові повідомлення-рішення про сплату майнових податків. Вони будуть надіслані платникам до першого липня цього року. У сформованих платіжках зазначаються відповідні платіжні реквізити для сплати нарахованих податків.

За нерухомість доведеться заплатити власникам об’єктів житлової чи нежитлової нерухомості. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. Натомість транспортний податок платять фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. Земельний же податок сплачуватимуть власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі. Нарахування проводиться за місцем знаходження земельної ділянки.

Окрім сплати податків, громадяни мають ряд встановлених законодавцем пільг.

— Конкретизуйте, — поцікавився перший телефонний співрозмовник, — авто придбано посеред року, або його п’ятирічний вік сплив. Як нарахують податок?

— За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. А коли п’ятирічний вік легкового автомобіля протягом звітного року сплив, податок сплачується за період з першого січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік автомобіля досяг п’яти років.

— Чи є в 2021 році додаткові звільнення від сплати земельного податку?

— Від сплати податку звільняються інваліди першої і другої груп, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до вісімнадцяти років, пенсіонери (за віком), ветерани війни, фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Проте таке звільнення поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм. Для ведення, скажімо, особистого селянського господарства — у розмірі не більш як два гектари. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара; для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара; для будівництва індивідуальних гаражів — не більш як 0,01 гектара; для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

Додаткових же преференцій громадянам із нарахування земельного податку в 2021 році не передбачено.

— Як отримати пільги зі сплати земельного податку?

— Для отримання пільги необхідно звернутися до контрольного органу за місцезнаходженням земельної ділянки із заявою про надання пільги та документами, що посвідчують право на пільгу: посвідчення особи з інвалідністю або довідку медико-соціальної експертної комісії; посвідчення батьків багатодітної сім’ї; пенсійне посвідчення (за віком); посвідчення «Учасник бойових дій», «Особа з інвалідністю внаслідок війни», «Учасник війни», «Член сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби», «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», «Потерпілий від Чорнобильської катастрофи» (1—3 категорія) тощо.

Зауважу, коли фізична особа станом на перше січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних норм, вона до першого травня поточного року подає до контрольного органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки письмову заяву у довільній формі про самостійне обрання чи зміну земельних ділянок для застосування пільги.

— Торік придбали квартиру площею 82 квадратних метри. За яку площу доведеться платити?

— Сплачувати податок за нерухомість доведеться, якщо

— площа квартири більша, ніж 60 квадратних метри;

— площа житлового будинку — понад 120 квадратних метрів;

— площа різних типів об’єктів нерухомості більша ніж 180 квадратних метрів.

Сплачувати податок доведеться за кожен квадратний метр понад ці озвучені норми. Наприклад, якщо загальна площа вашої квартири 82 квадратних метри, то вам доведеться заплатити податок за 22 квадратних метри. Крім того, власникам квартири площею понад 300 квадратних метрів або будинку понад 500 квадратних метрів потрібно буде заплатити 25 тисяч гривень.

— Кого законодавцем звільнено законодавцем від сплати податку на нерухомість?

— Платити податок на нерухомість потрібно не всім. Є винятки — багатодітні сім’ї, діти-сироти, діти-інваліди, учасники ООС і їхні сім’ї.

— Що робити, коли не отримали податкове повідомлення-рішення?

— Власники житлової нерухомості, які мають платити податок, але не отримали податкового повідомлення-рішення, можуть звернутися до контрольного органу за місцем проживання та провести звірку даних щодо об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку, розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку, права на користування пільгою зі сплати податку, розміру ставки податку, а також нарахованої суми самого податку.

— На основі яких даних нараховують податок на нерухомість? Щороку виникає одна й та ж неточність…

— Контрольні органи надсилають податкові повідомлення-рішення в тому випадку, якщо житло є в Реєстрі об’єктів нерухомого майна. На підставі останнього і нараховується податок. Аби щороку не виникали неточності в нарахуванні, ДПС неодноразово наголошувала на необхідності внести зміни до Реєстру об’єктів нерухомого майна.

— Які штрафи передбачені за несвоєчасну сплату майнових податків?

— Затримка платежів за нерухомість, транспортного податку чи плати за землю на строк до тридцяти днів тягне за собою штраф у розмірі десяти відсотків суми податку. Затримка платежу більш ніж на тридцять днів призведе до того, що розмір штрафу становитиме двадцять відсотків суми боргу.

Якщо після закінчення строків оплати, ви не заплатили податок, то на суму податкового боргу нараховується пеня з розрахунку 120 відсотків річних ставки НБУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області