Щира дяка від дітвори

Із нагоди Міжнародного дня захисту дітей обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за допомогою представників місцевих громад організував у кількох населених пунктах краю фізкультурно-оздоровчі старти школярів «Спорт для всіх у парках і скверах». Різноманітні естафети на швидкість, спритність, влучність, звісно ж, не могли не викликати захоплення в дітвори напередодні завершення навчального року.

Переможцям і призерам змагань у Чорткові, Великій Березовиці та в Озерній у нагороду дісталися медалі, відзнаки, сувеніри з логотипом «Спорту для всіх», призи від традиційного спонсора дитячих стартів — видавництва «Школярик».

Фото з архіву організаторів