Новини, Спорт, Тернопіль

Щира дяка від дітвори

08.06.202108.06.2021Автор Богдан Дікальчук
Щира дяка від дітвори

Із нагоди Міжнародного дня захисту дітей обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за допомогою представників місцевих громад організував у кількох населених пунктах краю фізкультурно-оздоровчі старти школярів «Спорт для всіх у парках і скверах». Різноманітні естафети на швидкість, спритність, влучність, звісно ж, не могли не викликати захоплення в дітвори напередодні завершення навчального року.

Переможцям і призерам змагань у Чорткові, Великій Березовиці та в Озерній у нагороду дісталися медалі, відзнаки, сувеніри з логотипом «Спорту для всіх», призи від традиційного спонсора дитячих стартів — видавництва «Школярик».

Фото з архіву організаторів