До числа призерів не пробився

У турецькому Стамбулі відбулися чемпіонати світу з греко-римської та вільної боротьби серед спортсменів з порушеннями слуху. За нагороди сперечалися дорослі та юніори.

Серед його учасників був і вихованець тернопільської ДЮСШ «Інваспорт» Віктор Блоха. Випускникові Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру в обох видах єдиноборств, на жаль, не вдалося піднятися на п’єдестал пошани. Хоча задніх, без сумніву, не пас. У молодшій віковій групі посів п’яте місце у вільній боротьбі серед атлетів, чия вага не перевищує 61-го кілограма. А в греко-римській фінішував сьомим у ваговій категорії до 60-ти кілограмів.

Нашого борця тренують Микола Шуптар і Сергій Попик.

Фото з архіву центру