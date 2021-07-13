Ось і завершився чемпіонат Європи з футболу 2020 року. Рідний для англійців стадіон «Уемблі», на превеликий жаль підданих Королеви, не став минулої неділі для них щасливим.

Хоча розпочалося все для збірної Англії ледве не ідеально. Вже на третій хвилині переповнена чаша арени гучно вітала успіх своїх улюбленців. Це молодий і талановитий Люк Шоу, якого свого часу не втомлювався критикувати Жозе Моуріньо, з близької відстані в один дотик уразив ворота Джанлуїджі Доннарумми. Звісно, швидкий гол не міг не вплинути на дії англійців. Вони і так увесь турнір, за винятком чвертьфінального матчу із збірною України, грали надто обережно. Мало забивали, але і не пропускали.

Натомість підопічні Роберто Манчіні своєю згуртованістю перетворили на своїх же прихильників чи не увесь континент. Гра в їхньому виконанні сподобалася багатьом. Навіть декому дала підстави після фінальної зустрічі наважитися на висновок, що футбол переміг антифутбол. Зрештою, все це суб’єктивно. Гра, так би мовити, забувається, а результат залишається. Усміхнись спортивна Фортуна у футбольній лотереї англійцям, ніхто би за рік-другий не згадав, який «прісний» футбол вони продемонстрували.

Тим часом італійці після невдалого початку і не думали складати зброю. Спочатку натиск на ворота конкурентів, далі — не один і не два надзвичайно небезпечні моменти, під час яких до пори, до часу виручав голкіпер «Евертона» Джордан Пікфорд. Але і він не всесильний. Після кутового біля воріт збірної Англії не зміг намертво заволодіти шкіряною кулею, чим негайно на 67-й хвилині скористався захисник збірної Італії Леонардо Бонуччі. Впритул розстріляв володіння суперників.

Приблизно в такому стилі суперники діяли і в час, що залишився до завершення другого тайму, і в двох додаткових по п’ятнадцять хвилин. Хіба в завершальному з овертаймів Скуадра адзурра через поважний вік більшості своїх виконавців уже не могла через втому діяти в такому ж темпі. Та й, коли чесно, під час можливої серії одинадцятиметрових італійські гравці були чи не повністю впевнені, що вже згаданий Доннарумма їх обов’язково виручить.

А ось наставник збірної Англії Гаррет Саутгейт перед футбольною лотереєю, здається, зробив свою головну помилку на цьому турнірі. Довірив пробивати одинадцятиметрові трьом своїм молодим, хоча і талановитим гравцям, які щойно вийшли на поле з лави запасних. Чим це завершилося, ви вже знаєте. Всі троє один за одним дружно програли свої дуелі Джанлуїджі Доннаруммі. Чи не тому він і став найкращим гравцем Євро-2020.

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