Молодь не підвела

Минулого вівторка в селі Світязі на Волині завершилися чемпіонат України з шашок-100 з класичної та блискавичної гри серед чоловіків та жінок і молодіжний чемпіонат України серед спортсменів із порушеннями слуху. Участь у баталіях узяли понад пів сотні прихильників інтелектуальної гри з п’ятнадцяти областей нашої держави.

Честь збірної Тернопільського регіонального центру та ДЮСШ «Інваспорт» захищали п’ятеро спортсменів. І в турнірах молодих атлетів віком до 23-х років не було рівних відразу двом з них. У блискавичній грі з рапіду та в класичній грі за коловою системою чемпіоном став Назар Хомяк, срібним призером — Ростислав Паньків.

Натомість кандидатка в майстрині спорту Лариса Харчук у турнірі жінок двічі змушена була фінішувати відразу за призерами. Четвертою стала вона в чемпіонатах України з блискавичної гри і з класичної гри. Аналогічного успіху в чемпіонаті України з класичних шашок домігся і Сергій Карагодін.

Тернопільських шашкістів готував до цих відповідальних змагань майстер спорту Пантелеймон Яблонський.

Тернопільський регіональний центр та ДЮСШІ «Інваспорт» висловлюють щиру вдячність директору Тернопільської спеціальної школи Іванові Смачилу за розуміння та співпрацю.

Фото з архіву центру