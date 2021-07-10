Спортивне свято в містечку

З нагоди відзначення олімпійського дня в Монастириській провели спортивне свято. Участь у ньому взяли учні загальноосвітніх шкіл і вихованці місцевої дитячо-юнацької спортивної школи.

Урочисте відкриття відбулося в центральному парку міста. Присутніх привітали голова Монастириської територіальної громади Андрій Старух і заступниця голови з гуманітарних питань Зіновія Павельчак.

Далі відбулися показові виступи юних боксерів і масовий пробіг центральною вулицею міста. Свято продовжилося змаганнями з волейболу та футболу.

Найкращих спортсменів нагородили грамотами і пам’ятними сувенірами місцевого осередку Національного олімпійського комітету України.

Фото з архіву організаторів