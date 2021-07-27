Заслужена перемога на старті над записним фаворитом

Ох і непростий конкурент дістався гравцям тернопільської «Ниви» в першому турі чемпіонату України з футболу сезону 2021—2022 років серед команд першої ліги. Житомирське «Полісся», яке очолив Юрій Калитвинцев, ще напередодні старту оголосило про намір посперечатися за путівку до елітного дивізіону.

Наміри, звісно, керівники клубу постаралися підкріпити конкретними діями. На поле Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича минулої неділі вийшла ледь не дюжина футболістів, які мають досвід виступів в Українській прем’єр-лізі. Починаючи від голкіпера Заурі Махарадзе і завершуючи такими ж не менш досвідченими виконавцями, як Андрій Сахневич, Андрій Гітченко, Андрій Нестеров, Владислав Огіря, Василь Грицук, Юрій Коломоєць, Ігор Чайковський.

Утім прихильникам гри мільйонів, без сумніву, відомо, що не імена у футбол грають. Уже добре зіграний і при тому ще доволі молодий ігровий ансамбль Ігоря Климовського, призвичаївшись до манери гри суперників, досить швидко довів двом тисячам глядачів свою здатність діяти з конкурентами на рівних. Тож у першому таймі гості змогли завдати хіба один удар у рамку воріт, з яким без зусиль упорався Максим Механів.

А вирішальною в матчі стала перша хвилина другого тайму. Підопічні Ігоря Климовського, так би мовити, «зачепилися» за гравців «Полісся» на лівому фланзі своєї атаки, і стрімкий прохід до чужого штрафного майданчика завершився прихованим елегантним пасом Ігоря Гатали на Ігоря Семенину. А 32-річному ветеранові тернопільського футболу не потрібно підказувати, як діяти в подібних ситуаціях. Не надто потужний, але прицільний удар завершився тим, що Заурі Махарадзе залишилося хіба провести шкіряну кулю, яка полетіла точнісінько в кут воріт, поглядом — 1:0 на користь «Ниви».

Мінімальна перевага в рахунку, звісно, не означала, що можна вже святкувати перемогу. Гостям варто віддати належне. Значно прискорили темп гри, небезпечні моменти все частіше стали виникати вже біля воріт Максима Механіва. До певного часу наш страж залишався спокійним як на виходах, так і в грі на лінії власних воріт. Холоднокровність дещо зрадила його хіба під завісу зустрічі, коли футболісти «Полісся» мали дві-три чудові нагоди відновити рівновагу. Однак із допомогою партнерів по команді, які мужньо приймали на себе потужні удари з близької відстані, таку жадану перевагу в дебютному матчі нового сезону «Нива» відстояла.

Інші результати першого туру: «Гірник-Спорт» — «Краматорськ» — 0:2, «Кремінь» — «ВПК-Агро» — 2:0, «Агробізнес» — «Волинь» — 2:2, «Ужгород» — «Прикарпаття» — 0:6, «Кривбас» — «Олімпік» — 4:1, «Поділля» — «Оболонь» — 0:0, «Альянс» — «Металіст» — 0:2.

Не менш серйозне випробування очікує на гравців тернопільської «Ниви» і в другому турі. У неділю, першого серпня, їм доведеться на виїзді помірятися силами з криворізьким «Кривбасом». Повернення до першої ліги команда з малої батьківщини чинного президента нашої держави теж відзначила значним підсиленням складу й анонсованим прагненням відразу поборотися за місце в елітному дивізіоні.

Фото з офіційного сайту ФК «Нива»