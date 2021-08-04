Грою задоволений, результатом — ні

У другому турі чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги тернопільська «Нива» минулої неділі в гостях помірялася силами з криворізьким «Кривбасом». Долю зустрічі вирішив єдиний м’яч, який господарі завдяки досвідченому Романові Дебелку забили на 16-й хвилині.

На післяматчевій пресконференції головний тренер жовто-зелених Ігор Климовський умовно розділив поєдинок не на два тайми, а на кілька відрізків. У дебюті його підопічні чомусь злякалися гучного імені нині дебютанта дивізіону, а раніше — самобутнього колективу прем’єр-ліги. Що, зрештою, і вилилося в пропущений після стандарту гол. Штрафний у виконанні господарів ніби не обіцяв бути особливо небезпечним. Однак Максим Механів на перехоплення м’яча не пішов, а оборонці, передусім Ігор Гатала, не завадили вже згаданому досвідченому гравцеві родом з Івано-Франківської області довершити справу ударом із близької відстані. Та й інші захисники, відверто кажучи, могли зіграти куди надійніше під час боротьби за верховий м’яч.

Далі була напружена суперечка обох команд з обопільними шансами для конкурентів. Відновити рівновагу футболісти «Ниви» могли вже після 20-ї хвилини. Однак не вистачило майстерності реалізувати хоча б один зі створених моментів. Одне слово, на думку Ігоря Климовського, його підопічні, як і домовлялися, діяли не з думкою про нічию, а прагнули домогтися перемоги. Інша річ, що не завжди все задумане вдається.

В інших матчах другого туру зафіксовані такі результати: «ВПК-Агро» — «Агробізнес» — 3:0, «Краматорськ» — «Кремінь» — 2:0, «Полісся» — «Гірник-Спорт» — 0:2, «Олімпік» — «Прикарпаття» — 2:0, «Металіст» — «Ужгород» — 3:1, «Волинь» — «Поділля» — 1:0.

Зустріч «Оболонь» — «Альянс» перенесено. Однак команда з Липової Долини Сумської області, президент якої вже після першого туру оголосив про закриття футбольного проєкту, все ж залишилася в першій лізі. Тижневе відтермінування новим власникам футбольного клубу було необхідне, аби перевести подих після екстремальних подій.

У третьому турі прихильники тернопільської «Ниви» знову зможуть насолодитися грою своїх улюбленців. У неділю, 8 серпня, «Нива» прийматиме донецький «Олімпік». Початок зустрічі на міському стадіоні імені Романа Шухевича — о 17-й годині 45 хвилин.

Фото із сайту ФК «Кривбас»