Михайло ЯЦИНА: «Податкова амністія та інші податкові новації»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна інтернет-конференція. Про новації в податковому законодавстві з усіма охочими поспілкувався начальник управління Михайло ЯЦИНА.

— Закон України від 15 червня 2021 року за номером 1539-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового (спеціального) добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету», — сказав перед початком онлайн-спілкування пан Михайло, — дозволить громадянам, які ухилялися від сплати податків, розкрити свої справжні доходи і задекларувати активи з першого вересня 2021 року до першого вересня 2022 року, уникнувши при цьому покарання.

Платники зможуть один раз подати добровільну декларацію із зазначенням активів, щодо яких не були сплачені податки і збори до першого січня 2021 року. Якщо громадянин сплатить усі необхідні збори, йому гарантують звільнення від відповідальності за порушення податкового законодавства.

Людина, яка отримувала заробітну плату, накопичувала певний капітал, купувала та продавала якусь нерухомість, і все це робила зі своїх задекларованих доходів, нічого не повинна декларувати. Ті ж люди, які вели якусь підприємницьку діяльність і мають певні кошти, але не декларували їх у повному обсязі, — якщо їхня сума накопичених активів менша, ніж 400 тисяч гривень готівкою, — теж не потребують декларування.

У кого ж є більша сума, то в майбутньому він може зіткнутися з проблемами фінансового моніторингу, які будуть блокувати йому відповідно його транзакцію у зв’язку з відсутністю підтвердження законності надходження цих коштів. Тому якраз таким категоріям громадян варто скористатися податковою амністією.

Хочу звернутися до платників податків. Не варто боятися змін. Найчастіше вони трапляються саме тоді, коли вони необхідні. Декларуйте!

А ось і перше запитання:

— Із першого серпня 2021 року набули чинності нові вимоги до фіскальних касових чеків. Що саме підлягає зміні?

— Зміни до форми та змісту розрахункових документів (чеків РРО/ПРРО) стосуються обов’язкової наявності в них відображення найменування суб’єкта господарювання, зазначення валюти операції, найменування платіжної системи, QR-коду — за наявності.

Наголошу, що QR-код — не обов’язковий реквізит у чеку, але має містити у собі обов’язкову інформацію за наявності в чеку та покликаний спростити процедуру надсилання на абонентський номер та/або адресу електронної пошти споживача фіскального чеку продавцем.

За наявності QR-коду у фіскальному чеку він має містити в собі таку обов’язкову інформацію: код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку; дату та час здійснення розрахункових операцій; фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека в межах зміни; суму розрахункової операції; фіскальний номер РРО/ПРРО, на якому він сформований.

— Чи треба застосовувати РРО при торгівлі на ринку?

— Відповідно до законодавчих новацій платники єдиного податку першої групи РРО у своїй діяльності не застосовують.

Нагадаю, що до першої групи належать фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів із торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність із надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на перше січня податкового (звітного) року.

Якщо ж фізична особа-підприємець здійснює роздрібний продаж товарів у магазинах та об’єктах ресторанного господарства, які розташовані на території ринку, то така особа не може бути платником єдиного податку першої групи, та відповідно зобов’язана застосувати РРО в залежності від обраної системи оподаткування та виду здійснюваної діяльності.

— Кому законодавець забороняє подавати декларацію для того, аби скористатися податковою амністією?

— Визначено перелік осіб, які не можуть скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням. Конкретніше:

— декларантами не можуть бути особи, які станом на дату початку періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави, або є особами, дієздатність яких обмежена і над ними встановлена опіка/піклування;

— декларантами також не можуть бути особи, які за будь-який рік, починаючи з першого січня 2005 року, подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади);

— декларантами не можуть бути особи, стосовно яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».

— Нерезиденти мають право скористатися податковою амністією?

— Так, мають. За умови, що на момент отримання об’єкту декларування були резидентами, і які є чи були платниками податків.

— Куди подавати декларацію нерезиденту? Хто буде її перевіряти?

— Платник податків, який має намір скористатися одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням щодо належних йому активів, має подати до ДПС України одноразову (спеціальну) декларацію. Перевірку поданих декларацій нерезидентами буде здійснювати головне управління ДПС у Київській області.

— Можливий варіант, що декларацію подали, а суми своєчасно не сплатили? Які передбачені штрафи?

— При несплаті або сплаті в неповному обсязі суми збору, зазначеної в одноразовій (спеціальній) декларації, у встановлений строк декларація вважатиметься неподаною.

— Ми з дружиною є співвласниками житла, на яке брали іпотечний кредит. Хто зможе скористатися податковою знижкою?

— Право включити до складу податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом має той член подружжя, який є позичальником такого кредиту.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області