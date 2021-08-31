Набралися досвіду

Наприкінці минулого тижня в Скадовську Херсонської області відбулися всеукраїнські фінальні спортивні змагання серед команд сільських і селищних територіальних громад. Одним із їхніх співорганізаторів стала громадська організація «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос».

Участь у стартах узяли більше трьох із половиною сотень сільських фізкультурників, які захищали честь 24-х команд з усіх куточків нашої держави. Серед них — і збірна Великогаївської територіальної громади Тернопільського району.

Після групового турніру з футзалу наші земляки посіли друге місце, здолавши господарів (3:0) та зігравши внічию з майбутніми переможцями — 1:1. Поразка ж на наступному етапі за олімпійською системою з вибуванням від черкащан (0:5) змусила сперечатися за п’яте-восьме місця. Спочатку здолали команду з Хмельниччини — 3:2. А поразка від одеситів (0:2) означала, що наші земляки посіли підсумкову шосту позицію.

У суперечці гирьовиків, чия вага не перевищує 78 кілограмів, сьоме місце виборов Мирослав Бучинський. У жіночому турнірі з шашок чотирнадцятою стала Тетяна Хемій. Дещо нижчі результати показали наші земляки в змаганнях із настільного тенісу і шахів.

У загальнокомандному заліку збірна Великогаївської ОТГ посіла двадцяте місце, набравши 71 очко. Головний же кубок завоювала команда Паланської ОТГ Черкаської області. За нею — сільські фізкультурники з Одещини і Полтавщини.

Тернопільська територіальна організація ВФСТ «Колос» щиро вдячна Великогаївському сільському голові Олегові Кохману за належну підтримку фізкультурно-спортивного руху в територіальній громаді.

На фото: сільські фізкультурники Великогаївської ОТГ під час урочистого відкриття фінальних стартів.

Фото з архіву Тернопільської територіальної організації ВФСТ «Колос»