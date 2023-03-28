Із медалями — прихильники шкіряного м’яча

Минулого тижня у Берегово на Закарпатті визначилися лауреати Всеукраїнської спартакіади керівників та фахівців структурних підрозділів товариства «Колос», керівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл та профспілкових організацій АПК України, голів фермерських сільськогосподарських підприємств. Серед тих, хто брав участь у стартах сільських фізкультурників, і прихильники здорового способу життя з Тернопільщини.

Не можна не зазначити, що в традиційних змаганнях узяли участь збірні вісімнадцяти областей. Наші земляки продемонстрували свою майстерність у футзалі, настільному тенісі, дартсі, шахах і шашках.

Збірна Тернопільської територіальної організації найкраще виступила у футзалі. Під час зонального турніру перемоги з рахунком 5:0 над командою Запорізької області і 3:2 — над буковинцями забезпечили майстрам шкіряного м’яча із Тернопільщини вихід до вирішальної стадії змагань.

У фіналі ж поразка від вінничан (2:3) і нічия з командою Київської області (1:1) дозволили збірній Тернопільської територіальної організації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» завоювати третє місце. «Бронзи» удостоєні Віктор Данилишин, Роман Бардокін, Сергій Шум, Анатолій Яцина, Володимир Лесів, Григорій Ямчук, Олександр Шум і Степан Гуля.

На фото: щасливі футзалісти із завойованими нагородами.

Фото Г. ГУНТІКА