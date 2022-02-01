На старт — сільські фізкультурники!

Підписано угоду про співпрацю між управлінням молоді, спорту та іміджевих проектів облдержадміністрації та тернопільською територіальною організацією ВФСТ «Колос» на 2022 рік. Для сільських фізкультурників краю запланували чимало цікавих обласних стартів.

Насамперед варто, звісно, згадати спартакіаду «Найкраща сільська та селищна громада Тернопільщини». Організатори присвятили її проведення Олімпійському дню і проведуть 18—19 червня цього року у Великих Гаях Тернопільського району. Так само в Тернопільському районі, але в древньому Скалаті 10—11 вересня з нагоди Дня фізичної культури та спорту відбудеться обласна спартакіада «Найкраща міська громада Тернопільщини».

Обласні ж змагання серед керівників територіальних громад краю відбудуться в неділю, 28 серпня цього року, в Чорткові. Крім уже згаданого управління молоді, спорту, та іміджевих проектів організаторами обласних стартів також виступлять управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, місцевий осередок НОК України в Тернопільській області, тернопільська територіальна організація ВФСТ «Колос», Великогаївська, Скалатська і Чортківська територіальні громади.

Фото із соціальних мереж