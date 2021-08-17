Не звертати з обраного курсу

Можливо, і не надто потужний, але надзвичайно влучний удар Ігоря Семенини вже на четвертій хвилині першого тайму допоміг тернопільській «Ниві» минулої суботи, 14 серпня, з мінімальною перевагою в рахунку здолати на своєму полі в матчі четвертого туру «Гірник-Спорт» із Горішніх Плавнів на Полтавщині — 1:0. Це, нагадаю, лише другий у сезоні гол зелено-жовтих, зате — і друга в чемпіонаті перемога.

Звісно, що низька результативність підопічних Ігоря Климовського навряд чи може порадувати. Втім, усім, хто уважно стежив за дебютними поєдинками «Ниви» в новому регулярному турнірі, не могла не впасти у вічі одна обставина. Очевидно, під час міжсезоння команда чи не головний акцент зробила на надійності гри в обороні. Таких кричущих провалів у захисті, які були звичними наприкінці минулого чемпіонату, здається, вдається уникати. Хіба у виїзній зустрічі другого туру з «Кривбасом» хлопці відверто не встежили за нападником суперника під час виконання стандартного положення.

Зрештою, як полюбляє казати Мирон Маркевич: «То таке…» У сучасному футболі, зазвичай, успіху досягає той із суперників, хто досягнув збалансованості у власних діях. І, без сумніву, демонструє належну фізичну підготовленість. Згадав про це не випадково, адже нікуди не подітися від того, що команда Ігоря Климовського в цьому аспекті нині мало кому поступається в другому за рангом дивізіоні вітчизняного футболу. Неозброєним, так би мовити, оком, видно, що футболісти під керівництвом тренерського штабу з максимальною самовіддачею попрацювали в міжсезоння.

Що ж стосується низької результативності на старті, то не думаю, що все так безнадійно. Насамперед належний рівень майстерності демонструє лідер і диспетчер команди, вже згаданий Ігор Семенина. Знають прихильники «Ниви» і про можливості нападників Андрія Різника із Сергієм Кисленком, стрімкі прориви Максима Проціва. Чого ж не вистачає? Цілком можливо, потреби деякої тактичної перебудови власних дій. Той же голкіпер Максим Механів ні на мить не задумується над необхідністю швидкого початку атаки з допомогою далеких націлених передач на партнерів. Але гравці лінії атаки, погодьтеся, далеко не кожного разу здатні «зачепитися» за м’яч.

Як би там не було, невдячною є справа робити підказки такому досвідченому наставникові. Той, нема сумніву, вже добре ознайомився з можливостями своїх підопічних. Справа за малим — не звертати з обраного курсу.

В інших поєдинках четвертого туру зафіксовано такі результати: «Краматорськ» — «Поділля» — 2:1, «Полісся» — «Агробізнес» — 1:0, «Волинь» — «Ужгород» — 1:1, «Кривбас» — «Кремінь» — 4:1, «ВПК-Агро» — «Альянс» — 0:3, «Олімпік» — «Металіст» — 1:2, «Оболонь» — «Прикарпаття» — 3:1.

Друга в чемпіонаті перемога дозволила гравцям тернопільської «Ниви» піднятися на п’ятий рядок турнірної таблиці.

Виїзний матч п’ятого туру чемпіонату України «Нива» проведе наступного понеділка, 23 серпня, в Кременчузі, де поміряється силами з місцевим «Кременем». Але тижневої паузи в команди не буде. Вже в середу, 18 серпня, підопічні Ігоря Климовського візьмуть старт у новому розіграші Кубка України. У поєдинку другого раунду в гостях зіграють з «Ужгородом».

На фото: незаперечний лідер тернопільської «Ниви» Ігор СЕМЕНИНА.

Фото з офіційного сайту ФК «Нива»