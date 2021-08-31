Умови для звільнення від оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній

Листом Міністерства фінансів України від 9 серпня 2021 року за номером 11210-09-62/24813 надано роз’яснення щодо застосування норми податкового законодавства, визначеної пунктом 392.4.1 пункту 392.4 статті 392 Податкового кодексу України (ПКУ), якою встановлюються умови для звільнення від оподаткування доходів (прибутку) контрольованих іноземних компаній. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Як зазначено у листі Міністерства фінансів України, відповідно до першого-п’ятого абзаців підпункту 392.4.1 пункту 392.4 статті 392 ПКУ, норми якого будуть застосовуватися з першого січня 2022 року, скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії (КІК) не підлягає включенню до загального оподатковуваного доходу, не є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств контрольної особи у разі додержання таких умов:

а) між Україною та іноземною юрисдикцією місцезнаходження (реєстрації) КІК є чинний договір про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією та

б) виконується будь-яка з таких умов:

КІК фактично сплачує податок на прибуток за ефективною ставкою, що є не меншою за базову (основну) ставку податку на прибуток підприємств в Україні, визначену пунктом 136.1 статті 136 Кодексу, або є меншою за таку ставку не більше ніж на п’ять відсоткових пунктів, або частка пасивних доходів КІК становить не більше 50 відсотків загальної суми доходів КІК з усіх джерел.

Отже, однією з обов’язкових умов щодо невключення скоригованого прибутку КІК до бази оподаткування контрольної особи є наявність між Україною та юрисдикцією КІК чинного договору про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією.

Більш детально про це йдеться у листі ДПС України від 26 серпня 2021 року за номером 19398/7/99-00-21-02-02-07 за посиланням https://www.tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/print-76075.html.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області