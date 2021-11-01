Відрахування державними унітарними підприємствами частини прибутку до державного бюджету

Державна податкова служба України надала роз’яснення щодо відрахування до державного бюджету частини прибутку державними унітарними підприємствами у зв’язку з набранням чинності постанови Кабінету міністрів України від 14 липня 2021 року за номером 718. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема, в листі зазначено, що пунктом 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 23 лютого 2011 року за номером 138, передбачено, що частина чистого прибутку (доходу), що відраховується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за результатами фінансово-господарської діяльності починаючи з першого січня 2020 року у розмірі 80 відсотків.

Положеннями постанови за номером 718, яка набрала чинності з 20 липня 2021 року, передбачено зменшення з 80 до 50 відсотків базового нормативу відрахування частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету для державних лісогосподарських, лісозахисних, інших підприємств, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів за умови спрямування ними 30 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Окрім того, використання 30 відсотків чистого прибутку (доходу) підлягає щорічному державному фінансовому аудиту.

Згідно із статтею 46 Податкового кодексу України розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку складається наростаючим підсумком та подається до контрольних органів разом із фінансовою звітністю. При цьому для державних унітарних підприємствами та їх об’єднань, які є платниками частини чистого прибутку (доходу) податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік.

Враховуючи сказане державні лісогосподарські, лісозахисні, інші підприємства, які належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів, можуть відраховувати частину чистого прибутку (доходу) у розмірі 50 відсотків, починаючи з підсумків фінансово-господарської діяльності за III квартал 2021 року за умови спрямування ними 30 відсотків чистого прибутку (доходу) від своєї діяльності на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів з охорони, захисту, використання та відтворення лісів.

З метою забезпечення декларування частини чистого прибутку (доходу) згаданими платниками (які за III квартал 2021 року застосовують норматив відрахування 50 відсотків), за підсумками трьох кварталів 2021 року податківці рекомендують заповнити Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 12 січня 2021 року за номером 4, ідентифікатор форми 30108208.

Про заповнення окремих рядків більш детально йдеться у листі ДПС України від 27 жовтня 2021 року за номером 24057/7/99-00-21-02-01-07.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області